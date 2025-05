Gewinnspiel: „Mickey 17“ auf DVD und Blu-ray

Tarantino-Ranking: Alle Filme von „Reservoir Dogs“ bis „Once Upon a Time in Hollywood“

Wie fühlt es sich an, immer und immer wieder zu sterben? Diesen und vielen weiteren Fragen über Existenz und Tod widmet sich Bong Joon Ho in seiner neuen Sci-Fi-Komödie „Mickey 17“. Der „Parasite“-Regisseur und Oscarpreisträger verbindet darin zwei Themen, die normalerweise nicht zusammengehören: Tod und Komödie.

Sterben – das ist der Job des Hauptcharakters Mickey, gespielt von Robert Pattinson („Twilight“, „The Batman“). Sein Arbeitsplatz ist der Weltraum und sein Arbeitgeber bezahlt ihn fürs Sterben, indem er ihn klont. Doch als eines Tages nicht alles nach Plan läuft, steht Mickey plötzlich sich selbst gegenüber.

Wie immer bei Bong Joon Ho geht der Film jedoch weit über diese Prämisse hinaus. Er greift Themen wie Imperialismus, Ausbeutung und Korruption auf. Mickey verkörpert dabei den entbehrlichen Arbeiter: ersetzbar, austauschbar, funktionalisiert.

Robert Pattinson wird von einem hochkarätigen Cast unterstützt: Naomi Ackie („Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“), Steven Yeun („Nope“), Oscar-Nominierte Toni Collette („Hereditary – Das Vermächtnis“) und Mark Ruffalo („Poor Things“). Die Deutschlandpremiere fand im Rahmen der Berlinale Anfang März statt.

