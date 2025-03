„Mickey 17“ von Bong Joon Ho: Pattinsons wunderschöne Osterinsel-Fresse

Warum wirkt Robert Pattinson im „The Batman“-Trailer so gereizt?

Robert Pattinson ist tot. Robert Pattinson ist wiedergeboren. Er ist auferstanden! Wiederholen.

Wie ein Looney-Tunes-Cartoon aus der Feder von Philip K. Dick nimmt Mickey 17 – der lang erwartete Nachfolger von Bong Joon Hos Meisterwerk Parasite aus dem Jahr 2019 – einen technologischen Durchbruch. Und führt seinen menschlichen Laborratten-Helden durch eine Reihe von zukunftsschockierenden Banalitäten und Brutalitäten.

In den frühen 2050er Jahren hat die Menschheit herausgefunden, wie man Körper klont und ein einziges Bewusstsein überträgt. Als wir Pattinsons Mickey Barnes kennenlernen, hat dieser kopierte Candide bereits eine Reihe von Iterationen durchlaufen. Und steht kurz davor, erneut von dieser sterblichen Hülle abzufallen. Während er in einer Eishöhle voller außerirdischer Kreaturen auf sein neuestes Schicksal wartet, erzählt er uns die Hintergrundgeschichte.

Auf der Erde gerieten Barnes und sein bester Freund Timo (Steven Yeun) ins Fadenkreuz eines Gangsters. Die Möglichkeit, sich einer Kolonie interstellarer Pioniere auf einer Reise von vier Jahren und mehr in eine schöne neue Welt anzuschließen, scheint für sie eine gute Möglichkeit zu sein, aus der Klemme zu kommen. Problem gelöst.

Nur ist Mickey … na ja, nicht so schlau

Nur ist Mickey … na ja, nicht so schlau. Er hat sich als „Expendable“ gemeldet, dem gefährlichsten Job auf dem Schiff. Wenn Wissenschaftler beobachten wollen, was passiert. Wenn der menschliche Körper tödlichen Mengen an Strahlung ausgesetzt ist. Und wenn ein Impfstoff gegen ein Virus benötigt wird, das Menschen Blut erbrechen lässt. Auch wenn ein neues Nervengas erforscht werden muss, dann ist es Mickeys Zeit, sich einzutragen und zu verbluten.

Auf die schrecklichste Art und Weise zu sterben, ist sein Geschäft. Und das Geschäft boomt. Alle seine Erinnerungen wurden jedoch auf eine ziegelsteinartige Festplatte hochgeladen. Sodass Mickey, sobald seine Leiche in den geschmolzenen Abfallverbrennungsofen geworfen wird, einfach in einen anderen Körper aus recyceltem Kompost „neu gedruckt“ wird. Voila! Er kann wieder jede Menge Sex mit seiner Freundin Nasha (Naomi Ackie) haben. Einer Soldatin, die ebenfalls mit von der Partie ist. Bis er wieder einmal aufgefordert wird, sich vergasen, ausweiden, braten, schlagen und im Grunde wie ein Crashtest-Dummy aus Fleisch und Blut behandeln zu lassen.

Bong adaptiert Edward Ashtons Roman „Mickey7“ aus dem Jahr 2022 und erhöht die Anzahl der Mickeys, die in die Handlung einfließen. In der ersten Hälfte des Films stellt er die zentrale Idee hinter dem Buch vor. Das, was der Autor als „ beschissene Unsterblichkeit … gepaart mit einer ausbeuterischen Gesellschaftsstruktur“ bezeichnet.

Trailer Mickey 17:

Klassenstrukturen waren schon immer das grundlegende Anliegen dieses Oscar-Preisträgers. Und zwar unabhängig davon, ob er sich mit Serienmörder-Krimis (Memories of Murder), Monsterfilmen (The Host), Rätseln um Mütter (Mother) oder Sozialsatiren, die scharf genug sind, um Knochen zu durchtrennen (Parasite), befasst.

Mickey stand vielleicht nicht ganz unten auf der wirtschaftlichen Leiter. Er hat einmal einen Makronenladen eröffnet, der aber nicht ganz zur Magnolia Bakery seiner Träume wurde. Aber nachdem er sein gegenwärtiges und zukünftiges Leben weggegeben hat, ist dieser heilige Narr seinen Wohltätern ausgeliefert. Er befindet sich am Arschende der soziologischen Nahrungskette des Schiffes, in einer Position, in der er als unendliches Futter dient. Was er mit einem resignierten Achselzucken akzeptiert. Zählen Sie, wie oft Mickey als „Fleisch“ bezeichnet wird. Wenn man Mickeys eigene Verwendung des Begriffs zur Beschreibung seiner selbst hinzufügt, verdoppelt sich diese Zahl.

Bong hat dieses spezielle Stück verbrannter Erde bereits einmal abgedeckt. Mit einer schmuddeligen Ästhetik. Einer dystopischen Atmosphäre. Und einem düsteren Humor, der an die Stunde des Jüngsten Gerichts erinnert. Sein Film Snowpiercer aus dem Jahr 2013 war eine weitere Geschichte über Arm und Reich. Die auf fantastische, gewalttätige und spannende Weise auf die Spitze getrieben wurde.

„Weißer Planet“

Wie dieser Film hat auch Mickey 17 einen übertriebenen Bösewicht, der einem Schauspieler erlaubt, sich auszutoben, und eine reale politische Figur als Inspiration. Tilda Swinton sagte, dass sie die frühere Ministerin teilweise auf Margaret Thatcher basiert. In diesem neuen Film sehen wir Mark Ruffalo als ungehobelten Politiker namens Kenneth Marshall, der seine kultähnlichen Anhänger – ja, sie tragen rote Hüte! – dazu manipuliert, ihm in den Kosmos zu folgen. Wobei die letzte Grenze ein „weißer Planet“ ist, der perfekt für seine doppelten Ziele der Rassenreinheit und der Ich-allein-kann-es-richten-Messiasverehrung ist.

Sie dürfen gerne raten, auf wen er lose basiert. Wir wissen nur, dass die Erwähnung, dass er den Weltraum kolonisiert, weil „er seine letzten beiden Wahlen verloren hat“, dies sofort als Eskapismus kennzeichnet.

Die Darstellung des Schauspielers als verhasster Avatar des Populismus als „lächerlich“ zu bezeichnen, reicht nicht aus, um zu vermitteln, wie nervig nicht nur die Figur, sondern auch der Ton seiner Darstellung ist. Oder um aufzuzeigen, wo dieser Versuch, unseren absurden Endzeit-Moment auf die Schippe zu nehmen, ernsthaft daneben geht. Schauen Sie, wir stehen auf einen unverschämten Ruffalo – sein alberner Lothario in Poor Things fühlte sich wie eine Offenbarung an, nachdem wir ihn als Superhelden, aufrichtige Helden und eine Million launischer Brando-Typen gesehen hatten.

Wie tausend Kratzer auf einer Schallplattennadel

Doch jedes Mal, wenn sein wahnhafter Vollidiot von einem Faschisten auftaucht, ist das wie tausend Kratzer auf einer Schallplattennadel. Er hat die Kakophonie richtig hinbekommen. Aber sie passt überhaupt nicht zum Film als Ganzes. Wenn man dann noch seine Partnerin Toni Collette als Grande Dame von Ehefrau hinzunimmt, die eine schlecht beratene Mischung aus Hillary, Melania und Mrs. Macbeth zu sein scheint, hat man das Zeug zu einem ausgedehnten, peinlichen Witz. Der das Geschehen immer wieder nach unten zieht.

Glücklicherweise schafft es Pattinson, die Dinge in Schwung zu halten. Ohne die spätkapitalistischen Metaphern oder den melancholischen Existentialismus zu verwässern. Er ist auch der Grund, warum die zweite Hälfte von Mickey 17 doppelt so stark funktioniert wie die erste. Der ehemalige Frauenschwarm steckt nun tief in seiner Wildcard-Phase als der verrückteste Filmstar des 21. Jahrhunderts. Und nutzt seine Attraktivität und sein Charisma, um gewagtere, verrückte Charakterzüge zu verkaufen.

Im Weltraum hört Sie niemand schreien, aber definitiv hört Sie jeder jammern

Das bedeutet, dass Sie Mickeys wunderschöne Osterinsel-Fresse anstarren können. Während Sie ihm zuhören, wie er mit einem nasalen „Kumpel, wo ist mein Auto“-Akzent spricht, der diesen armen, traurigen Sack irgendwie sympathisch macht. Anstatt einfach nur erbärmlich. Im Weltraum hört Sie niemand schreien, aber definitiv hört Sie jeder jammern. Und noch bevor man Pattinson in seiner vollen Gumby-Pose sieht und er beweist, dass er ein ebenso talentierter Slapstick-Komiker wie ein verführerisches Sexsymbol ist, stellt er einen Trottel dar, der von Reue geplagt zu sein scheint. Ein Unfall in seiner Kindheit gibt ihm das Gefühl, dass dieser endlose Kreislauf des Todes eine wohlverdiente Strafe ist, während er von einem grausamen Tod zum nächsten stolpert. Sein Mickey ist der ultimative gebrochene Beta. Dann lernen wir sein Alpha-Gegenstück kennen.

Zurück zur Einführung. Mickey Nr. 17 galt als verloren. Und sollte in dieser Eishöhle auf dem Planeten Niflheim sterben ( nordische Mythologie-Gelehrte, kreuzen Sie Ihre Bingo-Karten an). Nur, die mutierten Rollasseln, die dort zu Hause sind, wollen ihn nicht fressen. Es stellt sich heraus, dass sie interstellare Versionen des niedlichen Tierchens sind, das im Mittelpunkt von Bongs Märchen „Okja“ (2017) steht. Und sie bringen ihn gemeinsam im Geiste der Freundschaft zwischen den Arten zurück an die Oberfläche.

Als er zur Basis zurückkehrt, kriecht er in sein Bett. Und entdeckt, dass bereits ein anderer Micky dort liegt. Da man davon ausgeht, dass 17 umgekommen sind, haben die Verantwortlichen proaktiv Micky Nr. 18 ausgedruckt. Der sich als eine weitaus aggressivere Version des Originals entpuppt. „Multiples“, also zwei gleichzeitig existierende Kopien, sind höchst illegal. Aber zwei Mickeys werden sich als nützlich erweisen, wenn Marshall sich auf autoritäres militärisches Cosplay einlässt.

Selbst die am wenigsten narzisstischen Schauspieler lieben es, Szenen gegen sich selbst zu spielen

Selbst die am wenigsten narzisstischen Schauspieler lieben es, Szenen gegen sich selbst zu spielen. Es ist eine Herausforderung, die mit der Darstellung von legendären Sängern und Überlebenden von Tragödien im wirklichen Leben vergleichbar ist. Die Ergebnisse fallen oft unterschiedlich aus. Aber Pattinson übernimmt die Verantwortung, beide sich duellierenden Mickeys mit der gleichen Hingabe an verrückte Entscheidungen zu verkörpern, die er in seiner Rolle als Batman gezeigt hat.

Man bekommt nicht nur einen deutlichen Eindruck von der widersprüchlichen Natur dieser Figuren, wenn der Schauspieler sich noch mehr in die Dämlichkeit von 17 hineinversetzt und dem sprunghaften Soziopathen von 18 eine gefährliche Note verleiht. Wenn man beide dabei beobachtet, wie sie darüber streiten, wer es verdient zu leben, am Rande einer Katastrophe stehen oder eine kurze Ménage-à-tro mit Ackies begeistertem, geilem Krieger eingehen, vergisst man für einen Moment, dass man denselben Mann sieht. Das ist nicht nur ein Filmtrick. Das ist eine Demonstration von Talent.

Und es sind Pattinsons Darbietungen, die zwischen hell und pechschwarz wechseln. Die wirklich verhindern, dass Mickey 17 unter seiner eigenen Masse erdrückt wird. Bong ist ein vollendeter Filmhandwerker, der praktisch unfähig ist, einen langweiligen Rahmen zu schaffen.

Was in diesen makellosen Kompositionen vor sich geht, wirkt jedoch, als würde es unter einem Übermaß an Geschäftigkeit und unterernährter Erzählkunst leiden. Pattinson durchbricht all das, mit einem Ausdruck von Reue und einem Mundatmer-Ausruf nach dem anderen. Fügen Sie einen zweiten R-Patz hinzu, der seine Zeilen knurrt, während er seinen Vorgänger mit Haifischaugen anstarrt. Und voilà! Willkommen bei der Robert 1 und Robert 2 Show.