Gipfeltreffen: Springsteen holt McCartney auf die Bühne

Bruce Springsteen tritt diese Woche zum allerersten Mal in Liverpool, England – der Geburtsstadt der Beatles – auf. Verständlicherweise kam daher Paul McCartney am Samstag auf die Bühne, um die E Street Band bei ein paar Songs zu unterstützen.

Paul McCartney als Überraschungsgast in Liverpool

Mittwoch markierte Springsteens erstes Konzert in Liverpool. Es war ein Auftritt ohne Beatles-Bezug. Am Samstag kehrte der Boss ins Anfield-Stadion der Stadt zurück, und es war zunächst eine ziemlich routinierte E-Street-Show. Bis zur Zugabe, als Springsteen und Co. McCartney auf die Bühne holten.

„Danke, Liverpool. Ihr habt heute Abend Glück, wir haben einen jungen Mann hier, einen jungen Mann aus Liverpool, der heute Abend mit uns spielen wird. Ich denke, er hat eine Menge Talent. Und ich glaube, er wird es weit bringen“, scherzte Springsteen bei seiner Ankündigung. „Also lasst uns Paul McCartney auf die Bühne holen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

McCartney übernahm zunächst die Führung bei einer Version des Fab-Four-Klassikers „Can’t Buy Me Love“. Es war das erste Mal, dass Springsteen und die E Street Band diesen Song live spielten. Gefolgt von einer Version von Little Willie Littlefields „Kansas City“, die durch Little Richard und später durch die Beatles auf Beatles for Sale populär wurde.

Frühere gemeinsame Auftritte von Springsteen & McCartney

Die beiden Rocklegenden standen in den vergangenen gut zwölf Jahren bereits mehrfach gemeinsam auf der Bühne. Im Juli 2012 im Londoner Hyde Park und erneut im September 2017 im Madison Square Garden in New York. Beide Male spielten sie „I Saw Her Standing There“.

Sie traten auch während McCartneys Konzert in East Rutherford, New Jersey, im Juni 2022 zusammen auf. Sie spielten den Beatles-Song „I Wanna Be Your Man“ und Springsteens eigenen Song „Glory Days“. Und schließlich – zuletzt – eine Woche später während McCartneys Headliner-Set beim Glastonbury Festival.

Nächster Halt: Berlin – McCartney aktuell ohne Tourpläne

In Anlehnung an die Reise der Beatles von Liverpool nach Deutschland führt die Europa-Tour von Springsteen und der E Street Band als nächstes nach Berlin – am 11. Juni. McCartney, der im Februar eine Residency im kleinen Bowery Ballroom in New York spielte, hat derzeit keine Tourdaten im Kalender für 2025.