So kommt man bei Springsteen-Konzerten in die erste Reihe

Wenn Bruce Springsteen am 11. Juni im Berliner Olympiastadion auf die Bühne kommt, dann haben viele ein Front-of-Stage-Ticket (189 Euro), aber nur sehr wenige bekommen die Chance auf die ersten Reihen.

Um dorthin zu gelangen, müssen Fans des Boss schon jetzt aktiv werden, dann ist am Konzerttag auch kein Rennen und Drängeln mehr nötig. Damit das so klappt, gibt es bereits jetzt einen so genannten Roll Call.

Seit Tagen treffen sich Ticket-Besitzer vor dem Stadion, um sich ihre Plätze im vordersten Bereich zu sichern. Wie das klappt? Früh anmelden und dann zu bestimmten Uhrzeiten wieder erscheinen.

Ein Service von fairen Fans für faire Fans

Geprüft wird dies von den Rollcallern. Die bitten zunächst darum, sich in eine Liste einzutragen. Dann bekommt man eine Nummer auf die Hand geschrieben, die wiederum ausdrückt, wann man eingelassen wird. Das Verfahren ist mit der Security abgestimmt.

Wie die Berliner Tageszeitung „B.Z.“ am Beispiel des Olympiastadion-Gigs demonstriert, bedeutete dies etwa, an einem Tag, sich um 10, 15 und 19 Uhr an einem bestimmten, vereinbarten Ort zu treffen. Es gibt kein Erbarmen: Wer einmal keine Zeit hat, muss sozusagen wieder neu starten und hat wenig Chancen, in der ersten Reihe zu stehen. Die An- und Wiedermeldung geht auch nur persönlich, es darf kein Freund oder Familienmitglied vorgeschickt werden.

Bei Bruce Springsteen in die erste Reihe kommen

Das Roll-Call-System wird bei anderen Konzerten von Bruce Springsteen simultan verwendet. In Marseille, so heißt es im Bericht der „B.Z.“, habe es allein 800 Namen auf der Liste gegeben. In Berlin seien es in dieser Woche 45 gewesen, Bis zu 900 würden aber erwartet.

Die meisten Springsteen-Fans, die am Roll Call teilnehmen, besuchen gleich mehrere Gigs auf der Tour, nehmen dafür zum Teil einige Wochen Urlaub. Wer dem Sänger also bei seinen Auftritten in Deutschland ganz nah sein will, muss nicht nur viel Geld investieren, sondern auch Zeit mitbringen. Dafür läuft es am Konzerttag dann aber auch ganz gesittet und entspannt ab.