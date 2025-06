Bruce Springsteen in Berlin: Setlist, Tickets, Anfahrt & Wetter

Am Mittwoch (11. Juni) treten Bruce Springsteen & The E Street Band im Berliner Olympiastadion auf. Es ist das erste von drei Deutschlandkonzerten und Teil ihrer Europatournee. Nach der Hauptstadt geht es weiter für „The Boss“ nach Frankfurt in den Deutsche Bank Park und in die Gelsenkirchener Veltins-Arena.

Die Tour selbst startete bereits 2023 mit einer Nordamerika-Etappe, musste jedoch wegen gesundheitlicher Probleme sowohl bei Springsteen als auch innerhalb der Band zeitweise unterbrochen werden. Als Doku der Tournee wurde 2024 „Road Diary“ veröffentlicht, die das Leben on the road beleuchtet und letzten Oktober beim Toronto International Film Festival Premiere feierte.

Der letzte Tourabschnitt, der unter dem Titel „The Land of Hope and Dreams“ läuft, begann im Mai 2025 mit drei Auftritten in Manchester und soll am 3. Juli im italienischen Mailand zu Ende gehen. Hier alle Informationen zu seinem Gig im Olympiastadion:

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ sah Springsteens Setlist für Liverpool folgendermaßen aus:

My Love Will Not Let you Down Lonesome Day Land of Hope and Dreams Death to My Hometown No Surrender Rainmaker Atlantic City The Promised Land Hungry Heart The River Youngstown Murder Incorporated Long Walk Home House of a Thousand Guitars My City of Ruins Because of the Night Wrecking ball the Rising Badlands Thunder Road Born in the U.S.A. Born to Run Bobby Jean Dancing in the Dark Tenth Avenue Freeze-Out Twist and Shout Chimes of Freedom

Tickets

Zwar ist das Konzert am Mittwoch (11. Juni) bereits ausverkauft, es sind aber noch vereinzelt Tickets über Ticketmaster erhältlich. Dabei handelt es sich aber um Resale-Tickets, d.h. Tickets, die von Fans an Fans weiterverkauft werden. Daher können die Ticketpreise stark variieren und vom Originalpreis abweichen. Wer in der der ersten Reihe stehen will, muss beispielsweise 274,85 Euro blechen. Karten für normale Stehplätze im Innenraum kosten etwa 195,50 Euro und für Tribünenplätze werden bis zu 191, 50 Euro gehandelt. Ticketmaster erhebt außerdem eine Buchungsgebühr von 2,50 Euro auf alle Tickets.

Anfahrt und Parken

Die Adresse der Venue ist: Olympiastadion, Oplympischer Platz 3, 14053 Berlin. Am besten ist das Stadion mit der U-Bahn-Linie U2 und der Haltestelle „Olympia-Stadion“ zu erreichen. Von dort sind es rund fünfzehn Minuten Fußweg. Auch die S-Bahnlinien S3 und S9 haben eine extra Haltestelle „Olympia-Stadion“, von der es nur ein kurzer Fußweg bis zum Eingang sind.

Die Buslinien M49 und 218 halten an der „Flatowallee“, die etwa zehn Minuten Fußweg vom Stadion entfernt ist. Wer den Bus 104 nimmt steigt am besten an der Station „Neu-Westend“ aus und nimmt ab dort die U2 bis zum oben genannten U-Bahnhof.

Wie bei allen Großveranstaltungen ist die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Wer dennoch mit dem Auto kommt, kann die Parkplätze um die Arena benutzen. Dabei verweisen die Veranstalter auf die Parkplätze „Olympischer Platz“, „PO1“, „PO4“ und „PO7“. Ersterer ist dabei kostenlos und die restlichen liegen bei einem Tagestarif von etwa 10 Euro.

Wetter

Das Wetter soll am Mittwoch (11. Juni) überwiegen bewölkt sein. Mittags soll es um die 18 Grad werden, was sich auch bis Abends halten soll. Ab 22 Uhr fällt die Temperatur allerdings auf 14 Grad ab. Mit Regen ist an dem Konzerttag nicht zu rechnen.