Wird es in diesem Jahr einen Festival-Sommer geben, oder fällt er wie schon im vergangenen Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer? Ein erster Live-Gigant hat nun bereits eine Antwort auf dieses Dilemma gegeben: Glastonbury 2021 fällt aus!

Eigentlich sollte vom 24. bis 28. Juni 2020 das 50. Jubiläum des Festivals in der englischen Grafschaft Somerset gefeiert werden, nachdem der Geburtstag vergangenes Jahr flachfiel. Erwartet wurden unter anderem Paul McCartney und Taylor Swift als Headliner, 200.000 Zuschauer hätten theoretisch Platz auf dem Gelände.

Doch auch mit einem anderen Konzept, das möglicherweise weniger Besucher vorgesehen hätte, wollen die Veranstalter kein Risiko eingehen, wie sie in einem Statement am Donnerstag (21. Januar) bekannt gaben. „Obwohl wir Himmel und Erde in Bewegung gesetzt haben, ist nun klar, dass wir das Glastonbury Festival dieses Jahr nicht ermöglichen können“, hieß es unter anderem auf Twitter.

With great regret, we must announce that this year’s Glastonbury Festival will not take place, and that this will be another enforced fallow year for us. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/SlNdwA2tHd

