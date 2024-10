Epische „Rock & Roll Hall of Fame“-Zeremonie mit Cher, Ozzy und Dave Matthews

Die Uhr näherte sich schnell Mitternacht, als Ozzy Osbourne am Samstagabend zum ersten Mal auf der Bühne der „Rock & Roll Hall of Fame“-Aufnahmezeremonie im Rocket Mortgage FieldHouse in Cleveland, Ohio, erschien. Aufgrund einer Vielzahl von gesundheitlichen Beschwerden, darunter die Parkinson-Krankheit, ist Osbournes Mobilität stark eingeschränkt. Er tritt nur selten in der Öffentlichkeit auf. Aber dort nahm er die Auszeichnung auf einem Lederthron mit Totenkopf-Armlehnen entgegen, auf dem eine riesige Vampirfledermaus saß.

„Lasst mich die Danksagungen hinter mich bringen, denn ich werde euch nicht mit einem langen, verdammten Monolog langweilen“, sagte er der Menge, als Moderator Jack Black neben ihm auf die Knie ging. „Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich für meine Soloarbeit in die Rock and Roll Hall of Fame gewählt haben … Ich muss eines für einen Typen namens Randy Rhoads sagen. Wenn ich Randy Rhoads nicht getroffen hätte, würde ich jetzt wohl nicht hier sitzen. Und noch mehr als das, meine Frau Sharon. Sie hat mir das Leben gerettet. Und meine Enkelkinder und meine Kinder. Ich liebe sie alle.“

Kraft ihrer Stimme im Alter von 78 Jahren

Es war der emotionale Höhepunkt eines langen Abends, an dem es in der Tat mehrere „verdammt langatmige Monologe“ gab. Aber auch einige einmalige Auftritte von Cher und Dua Lipa bis hin zu Mary J. Blige, Peter Frampton, Dionne Warwick, Kenny Chesney, Kool & the Gang, James Taylor, Kelly Clarkson, Slash, Billy Idol und Busta Rhymes.

Nirgendwo sonst als in der Hall of Fame wäre eine solche Ansammlung von Talenten überhaupt möglich. Und das Timing war perfekt, da es den Clevelandern einen Grund zum Jubeln gab, während die Yankees die World-Series-Träume der Guardians nur einen Block weiter beendeten. (Die Stadt hatte seit dem Besuch des Republican National Convention im Jahr 2016 keine so verrückte Nacht mehr erlebt.)

Die Feierlichkeiten begannen pünktlich um 19:00 Uhr, als Dua Lipa zusammen mit der Hausband The Roots auf die Bühne kam und Chers Comeback-Hit „Believe“ aus dem Jahr 1998 zum Besten gab. Cher kam nach der Hälfte des Songs dazu und begeisterte das Publikum mit der Kraft ihrer Stimme im Alter von 78 Jahren. Zendaya, die eine Nachbildung eines von Chers berüchtigtsten Bob-Mackie-Kleidern trug, hielt ihre Einführungsrede.

„Ihre Stimme ist so einzigartig, dass jeder Song, den sie singt, zu einem Cher-Song wird“, sagte sie. „Sie hat sich durch eine Vielzahl von Musikgenres navigiert, neue definiert und andere neu erfunden.“

Cher wollte eigentlich nicht

Es war unmöglich vorherzusagen, wie Cher bei der Entgegennahme der Auszeichnung reagieren würde. Vor weniger als einem Jahr sagte sie zu Kelly Clarkson, sie sei so wütend darüber, all die Jahre von der Hall of Fame ausgeschlossen gewesen zu sein, dass sie „für eine Million Dollar“ nicht erscheinen würde. Sie änderte ihre Meinung, als sie erfuhr, dass sie tatsächlich aufgenommen wurde. Deutete aber an, dass sie in der großen Nacht „ein paar Worte zu sagen“ haben würde.

Doch statt sich über Missstände zu beschweren, hielt sie eine warme, herzliche Rede, in der sie die wichtigsten Momente ihres verrückten Lebens Revue passieren ließ. „Es war einfacher, sich von zwei Männern scheiden zu lassen, als in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen zu werden“, sagte sie. „Ich möchte meinem Vormund David Geffen danken, denn er hat einen Brief an die Direktoren geschrieben und so bin ich hier.“

Vor ihrer Rede ließ Cher ihren Klassiker „If I Could Turn Back Time“ aus dem Jahr 1989 wieder aufleben. Und die Tanzparty ging weiter, als Kool & the Gang nach einer mitreißenden Rede von Chuck D. über ihren enormen Beitrag zur Welt des Hip-Hop und der Popmusik im Allgemeinen die Bühne betraten.

Viele der ursprünglichen Bandmitglieder von Kool & the Gang sind in den letzten Jahren verstorben. Aber der Gründer der Gruppe, Robert „Kool“ Bell, war zusammen mit dem Sänger der klassischen Ära, James „J.T.“ Taylor, anwesend. Sie spielten ein Medley aus Hits wie „Ladies Night“, „Jungle Boogie“, „Hollywood Swinging“, „Get Down on it“ und natürlich „Celebration“, das jeden einzelnen Menschen in der Arena auf die Beine brachte.

Warwick sang „Walk on By“ allein

Die Uhr sprang von den Siebzigern in die Sechziger für Dionne Warwick, die von Teyana Taylor vorgestellt wurde. Mit 83 Jahren hat Warwick nicht mehr die gleiche Reichweite wie in ihrer Blütezeit. Aber Jennifer Hudson kam heraus, um ihr bei „I’ll Never Love This Way Again“ aus dem Jahr 1979 zu helfen. Und Warwick sang „Walk on By“ allein und schöpfte dabei Energie aus der Wärme der Menge.

„Dies ist das dritte Mal, dass ich für diesen besonderen Preis nominiert wurde“, sagte sie in ihrer Rede. „Und endlich haben sie es richtig gemacht. Ich war an dem Punkt, an dem ich sagte: ‚Ihr könnt diesen Preis behalten.‘ Aber ich freue mich sehr, hier zu sein.“

Der Auftritt der MC5 war nur von kurzer Dauer, da durch den Tod des Gitarristen Wayne Kramer und des Schlagzeugers Dennis Thompson in diesem Jahr niemand mehr übrig war, der den Preis entgegennehmen konnte. Die Proto-Punk-Legenden wurden von dem langjährigen Fan Tom Morello aufgenommen, der den enormen Einfluss erläuterte, den sie in den Jahren nach ihrer Auflösung auf Punk und Hard Rock hatten. (Die Aufnahmen des Bluesgitarristen Alexis Korner, des Motown-Songwriters und -Produzenten Norman Whitfield, des Gitarristen John Mayall und der R&B/Blues-Sängerin Big Mama Thornton wurden in Form von Kurzfilmen gezeigt, die über den Abend verteilt wurden.)

Es wurde etwas seltsam, als es an der Zeit war, Foreigner aufzunehmen

Es wurde etwas seltsam, als es an der Zeit war, Foreigner aufzunehmen. Sammy Hagar hielt eine starke Rede, in der er argumentierte, dass die Gruppe all die Jahrzehnte sträflich unterschätzt worden sei, bevor er die Bühne an Chad Smith, Slash, Demi Lovato und die „Foreigner-Tourband“ überließ. Er war gezwungen, diese seltsame Unterscheidung zu treffen, weil kein einziges Mitglied der eigentlichen Foreigner-Band aus den Siebzigern oder Achtzigern in dieser Band vertreten ist.

Der Originalsänger Lou Gramm war zusammen mit dem Bassisten Rick Willis und dem Keyboarder Al Greenwood im Publikum. Aber sie schauten von der Seitenlinie zu, als Demi Lovato „Feels Like the First Time“ sang und Hagar für „Hot Blooded“ übernahm.

Erst als Kelly Clarkson für „I Want To Know What Love Is“ auf die Bühne kam, betraten Gramm, Wills und Greenwood endlich die Bühne. Gramm trat zwar in der Mitte des Liedes ins Rampenlicht, um ein paar Zeilen zusammen mit Clarkson zu singen. Aber er wurde bei weitem nicht genug eingesetzt, wenn man bedenkt, dass er die Stimme jedes einzelnen Foreigner-Hits ist.

„Sie denken, ich bin Tiny Tim“

Außerdem hat er Jahrzehnte auf diesen Moment gewartet und es verdient, mindestens einen eigenen Song zu bekommen. Es ist offensichtlich, dass die Produzenten der Hall of Fame die Bühne mit Stars füllen wollten, um die TV-Übertragung zu unterstützen, aber Grams Behandlung fühlte sich geradezu respektlos an.

Glücklicherweise hatte Peter Frampton keine derartigen Schwierigkeiten. Roger Daltrey zeichnete in einer Rede seine gesamte Karriere nach („Es ist einfacher, die Leute zu nennen, mit denen er nicht zusammengearbeitet hat, als die Leute, mit denen er zusammengearbeitet hat“) und sprach über ihre seltsame Ähnlichkeit um 1976. „Ich erinnere mich, dass ich einmal mit Pete Townshend durch den Flughafen ging und von einer Schar Teenager-Mädchen verfolgt wurde, die schrien: „Peter! Peter!‘,“ sagte er. ‚Als ich zum Gate eilte und endlich ins Flugzeug stieg, kam Townshend hinter mir her und sagte: ‘Daltrey, du hast wirklich Glück. Sie denken, du bist Peter Frampton. Sie denken, ich bin Tiny Tim.’“

Frampton leidet an der degenerativen Muskelerkrankung Inclusion-Body Myositis und hat Schwierigkeiten beim Gehen, was sich jedoch kaum auf seinen Gesang oder sein Gitarrenspiel auswirkt. Aus sitzender Position heraus stimmte er „Baby (Somethin’s Happening)“ aus dem Jahr 1974 an, bevor Keith Urban auf die Bühne kam, um sich ihm für ein ausgedehntes „Do You Feel Like We Do“ anzuschließen. Es war eine großartige Demonstration von Urbans unterschätzten Gitarrenkünsten und Framptons Vitalität als Künstler.

„A Pirate Looks at 40“

Leider erlebte Jimmy Buffett seinen Tag der Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame nicht mehr. Dave Matthews ehrte ihn mit einer solistischen akustischen Darbietung von „A Pirate Looks at 40“ vor James Taylors Einführungsrede. „Er liebte es, Jimmy Buffett zu sein“, sagte Taylor. „Liebte seine Familie. Und er liebte seine Band, er liebte die Musik, das Leben auf Tour und er liebte sein Publikum absolut. Jimmy gab einem das Gefühl, dass er es wirklich tat. Und wir wurden sozusagen zu einer Stammesfeier eingeladen, wissen Sie, zur Parrothead-Nation.“

Taylor setzte sich dann neben Kenny Chesney und den Gitarristen der Coral Reefer Band, Mac McAnally, um Buffetts Klassiker ‚Come Monday‘ aus dem Jahr 1974 zu spielen.

Diese Hip-Hop-Bewegung war die Geburtsstunde so vieler großartiger Künstler

Die Motown-Managerin Suzanne de Passe, die eine entscheidende Rolle in den Karrieren der Jackson 5 und der Commodores spielte, nahm den Ahmet Ergetun Award entgegen, bevor der unangekündigte Moderator Dave Chappelle auf die Bühne kam, um A Tribe Called Quest zu ehren. „Bei Tribe ging es immer um Zusammengehörigkeit“, sagte er. „Auf ihrem Weg nach oben halfen sie dabei, das zu formen oder zu gründen, was im Hip-Hop als Native Tongues bezeichnet wird, zu denen De La Soul und die Jungle Brothers sowie Queen Latifah, Monie Love und Black Sheep gehörten. Und all diese Bands haben auf ihre eigene Weise unsere Musik und unsere Kultur wirklich für immer verändert. Ich weiß, dass dies die Rock & Roll Hall of Fame ist, aber diese Hip-Hop-Bewegung war die Geburtsstunde so vieler großartiger Künstler, und sie begann mit diesen Männern, die an diesem Tisch saßen.“

Q-Tip hatte eine Menge auf dem Herzen, als er nach kurzen Bemerkungen von Jarobi White ans Rednerpult trat, und er sprach zehn Minuten lang ununterbrochen über die Geschichte der Gruppe und darüber, was der Abend für ihn bedeutete. „Danke“, sagte Chappelle anschließend mit ausdrucksloser Miene, „für diese kurzen Kommentare.“

Glücklicherweise waren die Roots vor Ort, um eine All-Star-Tribute-Show für Tribe zu leiten

Die Hip-Hop-Fans im Publikum hofften, Tribe live zu sehen, aber Ali Shaheed Muhammad tauchte nicht auf, und Q-Tip und White wollten die Gruppe offensichtlich nicht als Duo wiederbeleben. Glücklicherweise waren die Roots vor Ort, um eine All-Star-Tribute-Show für Tribe zu leiten, bei der Queen Latifah, Busta Rhymes, Common und De La Soul mitwirkten und die Songs „Bonita Applebum“, „Can I Kick It?“ und „Scenario“ zum Besten gaben.

Es war zweifellos einer der größten Hip-Hop-Momente in der Geschichte der Hall of Fame, der nur von LL Cool Js Set im Jahr 2021 und der Hommage an die Beastie Boys im Jahr 2012 übertroffen wurde.

Liebe zum Hip-Hop der Neunziger

Die Liebe zum Hip-Hop der Neunziger setzte sich fort, als Dr. Dre und Method Man gemeinsam auf die Bühne traten, um Mary J. Blige aufzunehmen. „Seien wir ehrlich, man hört sich nicht einfach nur ein Album von Mary an“, sagte Dre. „Man spürt diesen Scheiß in seiner Seele. Jede einzelne Silbe, ihr emotionaler Gesang fängt den Schmerz und die Kultur ein, aber ihre Botschaften von Widerstandsfähigkeit, Hoffnung und Licht sind ein Weg zur Heilung. Wenn man Mary zuhört, werden wir daran erinnert, dass wir mit unserem Herzschmerz nicht allein sind.“

Was folgte, waren atemberaubende Blige-Auftritte von „My Life“ mit Lucky Daye, „Love No Limit“ mit Ella Mai und „Be Happy“ und „Family Affair“ allein. „Wenn ich heute alles beenden würde, möchte ich als jemand in Erinnerung bleiben, der keine Angst hatte, sein Leben durch seine Musik zu geben, um zu heilen, zu ermutigen und das Leben anderer zu berühren“, sagte Blige in ihrer Rede.

„Ich bin unendlich dankbar für Weisheit, Wissen, Verständnis und Selbstbewusstsein, Mitgefühl und Geduld. An der Geduld muss ich noch arbeiten. Ich habe nicht viel Geduld, aber ich arbeite daran. Bin unendlich dankbar, unendlich dankbar für alles. Liebe euch. Ihr seid meine Familie.“

„Ihr fünf legt jetzt alle eure Handys weg“

Jack Black war die perfekte Wahl, um Ozzy als Solokünstler in die Hall of Fame aufzunehmen. (Er wurde erstmals 2006 als Mitglied von Black Sabbath aufgenommen.) „Ich stehe hier, nur ein weiterer namenloser Rock-Fan“, sagte Black, als würde er mit den Kindern in School of Rock sprechen.

„Und ich spreche zu euch 13-Jährigen, die ihr die Einführungszeremonie in die Rock & Roll Hall of Fame seht. Ihr fünf legt jetzt alle eure Handys weg, es sei denn, ihr schaut auf dem Handy zu, dann haltet es näher an euer Gesicht. Oh Mann, der Rock-Fan wird gleich ein paar Wahrheiten aussprechen. Sicher, ihr könntet Post Malone und Taylor Swift streamen und all die warmen Umarmungen bekommen, die ihr für eure gebrochenen Herzen braucht, oder ihr könnt die ganze Nacht aufbleiben und euch zum ersten Mal von Ozzys gesamtem Repertoire umhauen lassen. Heilige Scheiße, ihr Kinder habt so verdammt viel Glück.“

Während Ozzy von seinem Fledermaus-Thron aus zustimmend zusah

Osbourne träumte davon, die Kraft zu haben, bei dieser Zeremonie mindestens ein Lied zu singen, aber das sollte nicht sein. Er startete jedoch „Crazy Train“ mit einem lauten „All Aboard!“ Es wurde von einer einmaligen Supergroup aus Chad Smith, Robert Trujillo, Andrew Watt, Wolfgang Van Halen und Maynard James Keenan aufgeführt. Die Randy-Rhoads-Parts wurden von Wolfgang perfekt gespielt und ernteten tosenden Applaus vom Publikum, während Ozzy von seinem Fledermaus-Thron aus zustimmend zusah.

„Crazy Train“ ging direkt in ein zärtliches ‚Mama, I’m Coming Home‘ über, mit Jelly Roll am Gesang und Zakk Wylde an der Gitarre. Für das große Finale lieferte Billy Idol zusammen mit dem Gitarristen Steve Stevens ein knurrendes ‚No More Tears‘.

Als sie von der Bühne gingen, knieten alle neben Ozzy nieder und umarmten ihn. Es ist gut möglich, dass er nie wieder öffentlich auftreten wird, aber es ist wunderbar, dass er diesen längst überfälligen Moment noch erleben durfte.

„Das musikalische Talent ist überwältigend“

Dem tosenden Jubel nach zu urteilen, der den ganzen Abend über immer wieder aufkam, wenn ihr Name fiel, waren viele Fans der Dave Matthews Band im Publikum. Julia Roberts war eine von ihnen. „Das musikalische Talent, die Originalität, die schiere Menge an Genres, die sie spielen, ist überwältigend“, sagte sie in ihrer Einführungsrede.

„Und ich hatte das Glück, viele Konzerte der Dave Matthews Band zu besuchen, und ich glaube nicht, dass ich jemals einen ihrer Songs zweimal auf die gleiche Weise gehört habe. Oder? Die Songs, die Geschichten von Liebe und Verlust, von Menschlichkeit und tiefen Verbindungen und von Verantwortung, die nachhallt, sind alle da und noch mehr. Die freudige, spontane Hingabe, mit der sie spielen, ist Teil dessen, wie sie zu einer der beständigsten und beliebtesten Bands der letzten 30 Jahre geworden sind.“

Nur wenige Leute gingen, als sie „Burning Down the House“ von Talking Heads spielten

DMB begannen ihr Set mit einem euphorischen „Ants Marching“ und packten dann Teile von „Crash Into Me“, „So Much to Say“ und „Too Much“ in ein Medley, das kürzer war als Q-Tips Rede. Matthews war der einzige, der für die Band sprach, und er hielt sich gnädigerweise kurz, wenn man bedenkt, dass zu diesem Zeitpunkt die Fünf-Stunden-Marke längst überschritten war.

„Zunächst einmal hat die Klasse von 2024 das Gefühl, dass wir hier in sehr tiefem Wasser schwimmen“, sagte er. „Wir sind sehr dankbar, mit dieser unglaublichen Gruppe von Menschen aufgenommen zu werden.“ Der ehemalige Violinist Boyd Tinsley tauchte nicht auf, was angesichts der rechtlichen Probleme, mit denen er in den letzten Jahren konfrontiert war, nicht überraschend war. Aber Matthews erwähnte ihn kurz. „Boyd Tinsley“, sagte er, „wo auch immer du bist, wir hoffen, dass du das Glück findest, das du suchst.“

Am Ende seiner Rede sagte Matthews, dass sie nun ‚Abschiedsmusik‘ spielen würden. Aber nur wenige Leute gingen, als sie „Burning Down the House“ von Talking Heads spielten. Die Stimmung war zu diesem Zeitpunkt auf dem Tiefpunkt, vor allem als bekannt wurde, dass die Guardians gerade in der Verlängerung gegen die Yankees verloren hatten und damit ihre Saison beendet war. Aber bei diesem Lied kann man einfach nicht stillsitzen, und so brachte es die gesamte Arena erneut zum Tanzen. Die traditionelle All-Star-Jam fand zwar nicht statt, aber das war fast genauso gut.