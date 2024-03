50 Jahre Deep Purple: Offizielles Video zu „Smoke On The Water“

„Smoke On The Water“ von Deep Purple hat am 01. März erstmals ein offizielles Musikvideo erhalten. Der Clip basiert auf dem rund sechsminütigen Mix des Songs, der im Jahr 1972 veröffentlicht wurde. Gefeiert wird 50 Jahre Deep Purple (auch wenn es nun streng genommen 52 Jahre sind).

Die Geschichte hinter Lied und Video

Deep Purple befanden sich damals in Montreux, um ihr neues Album aufzunehmen. Ursprünglich waren die Aufnahmen im Casino geplant, in welchem sich zu der Zeit auch Frank Zappa & The Mothers of Invention für eine Live-Show befanden. Allerdings feuerte ein Pyromane im Publikum des Zappa-Konzerts dann eine Signalpistole ab, woraufhin das komplette Dach des Casinos in Flammen aufging – und dann auch noch das gesamte Gebäude abbrannte. „Smoke On The Water“ erzählt von diesem schicksalhaften Abend im Dezember 1971.

Das Musikvideo zum Track entstammt der UK-Produktionsfirma Chiba Film und wurde von den Regisseuren Dan Gibling und Luke McDonnell realisiert. „Uns war einerseits wichtig, realistische und akkurate Bilder von den Ereignissen und den Bandmitgliedern abzuliefern – aber zugleich mit der Animation einen draufzusetzen und alles in eine richtige Verfolgungsjagd mit ganz viel Action zu verwandeln“, sagen die beiden Regisseure zur Idee hinter dem Video.

Das neue Video zu „Smoke On The Water“:

Anlässlich des 50. Jubiläums der Band erscheint außerdem eine neue „Super Deluxe Edition“ des dazugehörigen Studioalbums „Machine Head“ am 29. März. Diese wird auch zwei Liveaufnahmen beinhalten, unter anderem eine aus dem Casino in Montreux, welches die Inspiriation für „Smoke On The Water“ war.