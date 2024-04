Deep Purple melden sich mit einem neuen Album zurück: Das neue Werk der britischen Rocklegenden wird „=1“ heißen und am 19.07.2024 erscheinen. Einen ersten Song daraus gibt es bereits jetzt zu hören.

„Portable Door“ nennt sich die erste Single aus dem Hause Gillan, Glover & Co. Wer das neue Album vorbestellt, erhält bereits jetzt den Download der Single. Das Video wurde von der Berliner Agentur Mutter & Vater und unter der Leitung von Regisseur Leo Feimer produziert und zeigt die Altrocker vor dem Hintergrund ihres neuen Album-Covers.

Die Single kann man hier hören:

Erstes Album mit Simon McBride an der Gitarre

„=1“ ist das erste Album mit dem neuen Gitarristen der Band, Simon McBride. McBride ist seit 2022 Mitglied der Band und ersetzte den langjährigen Deep-Purple-Gitarristen Steve Morse, der die Gruppe verlassen musste, um sich um seine erkrankte, mittlerweile leider verstorbene Frau zu kümmern.

McBride erklärt in einem Interview zum neuen Album: „Das neue Album wird das widerspiegeln, was wir fünf im Proberaum erschaffen. Viele der Songs, wie zum Beispiel ‚Portable Door‘, wurden in den ersten Sessions geschrieben und kamen buchstäblich in 5 oder 10 Minuten zusammen – es war alles so einfach und natürlich.“

Das Album wird am 19. Juli über earMUSIC in verschiedenen Ausführungen veröffentlicht, darunter eine limitierte CD+DVD (Digipak), eine Standard-CD (Jewelcase), eine 2LP im Gatefold (schwarz, 180g), eine limitierte lila 2LP im Gatefold (180g), eine limitierte kristallklare 2LP (180g) und ein limitiertes Box-Set. Das Box-Set beinhaltet die CD+DVD im Digipak, eine 2LP im schwarzen Gatefold, drei exklusive 10-Zoll-Vinylausgaben mit Live-Aufnahmen von Deep Purples Tour 2022, ein exklusives Sammler-T-Shirt, zwei exklusive Gitarrenplektren, einen exklusiven Kunstdruck, ein exklusives Lanyard sowie die Chance, ein GoldenTicket zu gewinnen, das Zugang zu jedem Konzert der Deep Purple ‘=1 MORE TIME’-Tour bietet.

Produziert wurde das neue Album einmal mehr von Bob Ezrin, der bereits für einige Longplayer der Band verantwortlich zeichnete.

Die Tourtermine von Deep Purple:

20.06.2024 Solothurn – Summerside AG Festival Airport Grenchen, CH

08.07.2024 Montreux – Montreux Jazz Festival, Place du March – Open Air, CH

16.07.2024 Innsbruck – Olympiahalle, AT

18.07.2024 Salem – Schloss, Castle Grounds – Open Air, DE

19.07.2024 Dresden – Elbufer Open Air, DE

21.07.2024 Winterbach – Zeltspektakel, DE

19.10.2024 Berlin – Max Schmellinghalle, DE

20.10.2024 Erfurt – Messehalle, DE

22.10.2024 Mannheim – SAP Arena, DE

23.10.2024 München – Olympiahalle, DE

25.10.2024 Essen – Grugahalle, DE