Golden Globes 2023: Alle Infos zur Preisverleihung – TV-Termin

Am 10. Januar werden um 20 Uhr Ortszeit (2 Uhr morgens) zum 80. Mal die Golden Globe Awards in Beverly Hills verliehen. Die Preisverleihung gilt als richtungsweisend für die Oscars. Der Golden Globe zeichnet jedes Jahr die besten Kino- und Fernsehproduktionen aus.

Organisiert wird die Veranstaltung von Filmjournalisten, die sich zur „Hollywood Foreign Press Association“, kurz HFPA, zusammengeschlossen haben.

Die Übertragung

Die Verleihung der Golden Globes wird nicht im Free-TV gezeigt. Dafür überträgt der Privatsender „Sky“ das Event live am 11. Januar um 2 Uhr morgens deutscher Zeit. Aufgrund der Zeitverschiebung findet die Veranstaltung am 10. Januar um 20 Uhr in Beverly Hills statt. Die Show wird traditionell von Komikern moderiert. In diesem Jahr übernimmt Jerrod Carmichael diese Aufgabe.

Die Auswahl

Die Golden Globes vergibt die HFPA. Dabei handelt es sich um 105 Filmjournalist*innen aus der ganzen Welt, die alle in Hollywood arbeiten. Um einen Award zu erhalten, können Produktionsfirmen einen Antrag bis spätestens 10 Tage nach Filmpremiere an die HFPA schicken. Im November erhalten die Mitglieder dann einen Stimmzettel mit allen qualifizierten Filmen in den verschiedenen Kategorien. Die Journalist*innen vergeben dann Punkte an die Filme in den jeweiligen Bereichen. Die Werke mit den meisten Punkten werden nominiert. Danach stimmen die HFPA-Mitglieder erneut ab und die Produktion oder die Darstellenden mit den meisten Punkten gewinnen einen Award.

Die Nominierten 2023

Als „Bester Film“ sind unter anderem „Elvis“, „Avatar: The Way Of Water“ und „Top Gun: Maverick“ nominiert. In der Kategorie „Beste Komödie/Bestes Musical“ entschied sich die Jury für „Babylon – Rausch der Ekstase“, „The Banshees of Inisherin“ und den Netflix-Hit „Glass Onion: A Knives Out Mystery“. Als „Bester Hauptdarsteller“ und „Beste Hauptdarstellerin“ sind unter anderem Austin Butler, Ana de Armas, Hugh Jackman und Cate Blanchett nominiert. In der Kategorie „Komödie/Musical“ wurden Daniel Craig, Ralph Fiennes und Margot Robbie als beste Hautdarsteller*innen aufgestellt. In der Auswahl für „Beste Regie“ sind beispielsweise James Cameron, Baz Luhrmann und Steven Spielberg gelistet. Als bester fremdsprachiger Film steht die Romanverfilmung „Im Westen Nichts Neues“ von Edward Berger zur Auswahl.

Kritik

Im Jahr 2021 wurden die Golden Globes heftig diskutiert. Der Kritikpunkt: es sind zu wenig PoC-Journalist*innen vertreten. Daraufhin kündigte die HFPA an, sie wolle 20 neue Mitglieder aufnehmen und „schwarze Mitglieder sowie Mitglieder mit anderen unterrepräsentierten Hintergründen einbeziehen“. Ebenso wurde der Verband wegen seiner intransparenten Mitgliedschaftskriterien konfrontiert. Der TV-Sender „NBC“ strahlt die Preisverleihung als Konsequenz das erste Mal seit 1996 nicht aus. Netflix und Amazon setzten die Zusammenarbeit mit der HFPA aus. 2022 fand die Verleihung der Awards auf Grund der Corona-Pandemie online statt.