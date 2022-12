Foto: Getty Images, Tristan Fewings. All rights reserved.

Google hat wie üblich zum Jahresende die Top-Trends des Jahres vorgelegt. Bei den Schauspielerinnen und Schauspielern hat in den USA niemand für mehr Buzz gesorgt als Johnny Depp. Das hat natürlich damit zu tun, dass er aufgrund seines medial intensiv begleiteten und kommentierten Prozesses mit Amber Heard für Wochen im Rampenlicht stand.

Google bemisst dabei nur die Peaks, also die Höchststände von Suchanfragen. Direkt hinter Depp positionierte sich Will Smith, der mit seiner Ohrfeige für Chris Rock bei der Oscar-Verleihung für einen negativen Höhepunkt in der Geschichte der Academy Awards sorgte (und fortan zehn Jahre nur zuschauen darf).

Auf Rang drei der meistgesuchten Schauspielerinnen und Schauspieler findet sich, wenig überraschend, Amber Heard. Ihr folgt, ebenfalls erwartbar, Chris Rock auf der Vier. Auf Platz fünf befindet sich Julia Fox. Der „Uncut Gems“-Star erregte vor allem deshalb Aufmerksamkeit, weil sie sich in einem Online-Artikel zu ihrer Beziehung zu Kanye West bekannte.

Johnny Depp und Amber Heard auch in Deutschland ein Google-Hit

Für Deutschland gibt Google eigenartigerweise keine Listen für Schauspielerinnen und Schauspieler oder Musikerinnen und Musiker heraus. Bei den Trends für Persönlichkeiten folgen nach Wladimir Putin auf Position zwei und drei allerdings Johnny Depp und Amber Heard.

Falls Sie sich aus irgendeinem Grund gefragt haben, welche Duos in diesem Jahr bei Google angesagt waren (anscheinend werden Duos besonders gerne gesucht), dort liegt in der Top-Liste in Deutschland das auseinanderdividierte Influencer-Pärchen Bibi und Julian vorne, knapp vor Joko & Klaas und Marianne und Michael.