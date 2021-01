Grammy-Gewinner Geoff Stephens ist tot

Geoff Stephens ist am 24. Dezember 2020 im Alter von 86 Jahren verstorben. Die Familie des Songwriters hat seinen Tod offiziell bestätigt – ihren Angaben zufolge erlag er einer Lungenentzündung.

Stephens sei vor seinem Tod positiv auf COVID-19 getestet worden, die Erkrankung galt laut „NME“ aber als ausgestanden. Wie seine Kinder mitteilten, sei seine Frau an seiner Seite gewesen, als er verstarb.

Die Karriere des Songwriters im Überblick

Der gebürtige Londoner erschuf seinen ersten Pop-Hit im Jahr 1964, als er gemeinsam mit Les Reed den Song „Tell Me When“ für The Applejacks schrieb. Auch der Song „The Crying Game“, der erst von Dave Berry gesungen und später von Boy George neu interpretiert wurde, stammt aus der Feder des britischen Songwriters. Besonderen Erfolg hatte die von ihm gegründete Gruppe The New Vaudeville Band – für „Winchester Cathedral“ erhielt der Musiker 1967 einen Grammy. Später wurde der Song außerdem von Frank Sinatra gecovert.



Geoff Stephens: Diesen Song schrieb er für Elvis Presley

Neben Hits für The New Vaudeville Band schrieb Geoff Stephens zudem Songs für namhafte Künstler seiner Zeit. Für Elvis Presley entstand „Heart of Rome“ (erschienen auf „Love Letters From Elvis“) und für Tom Jones schrieb der Musiker gemeinsam mit Les Reed an „Daughter of Darkness“.