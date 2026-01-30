Diese Musik-Stars haben Live-Auftritte bei den Grammys

Kendrick Lamar, Bad Bunny und Lady Gaga führen die Liste der Nominierten für die 68. Ausgabe der Grammy Awards an, aber noch sind nicht alle als Auftretende bestätigt. Um den Überblick zu behalten, finden Sie hier eine umfassende Liste derjenigen, die am Sonntagabend auf der Bühne stehen werden.

Rosé

Der Sonntagabend wird für Rosé eine Nacht der Premieren sein. Rosé wird bei der Zeremonie zum ersten Mal solo auftreten. Die Sängerin ist auch zum ersten Mal für den Grammy nominiert und hat drei Nominierungen erhalten, darunter „Record of the Year“, „Song of the Year“ und „Best Pop Duo/Group Performance“ für ihre Zusammenarbeit mit Bruno Mars, „Apt“.

Lady Gaga

Eine Mischung aus Magie und Chaos – und die Aussicht auf sieben kleine Plattenspieler-Statuetten – hat Lady Gaga den Weg für einen Auftritt bei den Grammy Awards geebnet. Mother Monster hat noch nicht bestätigt, welchen Song oder welche Songs sie singen wird, aber da „Abracadabra“ sowohl für die Auszeichnung „Aufnahme des Jahres“ als auch „Song des Jahres“ nominiert ist und „Disease“ um die Auszeichnung „Beste Pop-Solo-Darbietung“ konkurriert, stehen die Chancen gut, dass es einer dieser Songs sein wird.

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter wird zum zweiten Mal in Folge die Bühne der Grammys zieren. Die Sängerin ist für sechs Auszeichnungen nominiert, darunter „Album des Jahres“ für Man’s Best Friend und „Song des Jahres“ für „Manchild“.

Justin Bieber

Justin Bieber kehrt nach vier Jahren zum ersten Mal wieder auf die Grammy-Bühne zurück. Der Sänger ist bei der diesjährigen Verleihung für vier Auszeichnungen nominiert, darunter „Album des Jahres“ für „Swag“, „Beste Pop-Solo-Darbietung“ für „Daisies“ und „Beste R&B-Darbietung“ für „Yukon“.

Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Sombr, the Marías

Genau wie im letzten Jahr werden alle Nominierten in der Kategorie „Bester neuer Künstler“ bei der 68. jährlichen Grammy-Verleihung auftreten. Im letzten Jahr war der Auftritt ein Medley, bei dem jeder Künstler seinen größten Hit präsentierte.

Clipse und Pharrell Williams

Clipse und Pharrell Williams tun sich erneut zusammen, diesmal für einen Auftritt bei den Grammys 2026. Beide sind für Clipse’s Let God Sort Em Out nominiert, das Pharrell produziert hat. Das Album, das vom Rolling Stone zum sechstbesten Album des Jahres 2025 gekürt wurde, ist für fünf Grammys nominiert: Album des Jahres, Bestes Rap-Album, Beste Rap-Darbietung für „Chains & Whips”, Bester Rap-Song für „The Birds Don’t Sing” und Bestes Musikvideo für „So Be It”.

Tyler, the Creator

Tyler, the Creator kehrt dieses Jahr auf die Grammy-Bühne zurück. Der Rapper hatte ein phänomenales Jahr 2025: eine ausverkaufte Welttournee für sein achtes Studioalbum „Chromakopia” – mit Grammy-Nominierungen für das Album des Jahres, das beste Rap-Album und das beste Albumcover – und ein von der Kritik gefeiertes Überraschungsalbum „Don’t Tap the Glass”, das eine Nominierung für das beste Alternative-Album erhielt.

Slash, Duff McKagan, Chad Smith, Lukas Nelson, Post Malone, Andrew Watt, Lauryn Hill, Reba McEntire, Brandy Clark, Lukas Nelson

Die diesjährige In-Memoriam-Performance ist vollgepackt mit Ehrungen für die Legenden, die seit der letzten Grammy-Verleihung verstorben sind. Reba McEntire wird bei der ersten Hommage von Brandy Clark und Lukas Nelson begleitet, während Slash und Duff McKagan von Guns N’ Roses gemeinsam mit Chad Smith, dem Schlagzeuger der Red Hot Chili Peppers, sowie Post Malone und dem Produzenten Andrew Watt Ozzy Osbourne mit einer Tribut-Performance ehren werden. Lauryn Hill wird ebenfalls während der Gedenkfeier auftreten, um D’Angelo und Roberta Flack zu ehren.