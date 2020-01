Guns N’Roses: Richard Fortus geht von 2020er-Album aus

Im Mai und Juni 2020 geben Guns N'Roses ihre einzigen Deutschland-Konzerte 2020. Außerdem tritt die Band in Wien und Bern auf. Alle Infos zu Tickets, Terminen und Vorverkauf finden Sie hier.

Guns N'Roses kommen wieder nach Deutschland. Im kommenden Jahr spielt die Band um Sänger Axl Rose hierzulande allerdings nur zwei Gigs – in Hamburg und München. Dazu kommen ein Auftritt in Wien und Bern. Damit setzen die Musiker ihre erfolgreiche „Not In This Lifetime“-Tour fort, die sie rund um den Globus bringt und bereits für Rekordumsätze gesorgt hat. Ein Grund dafür ist natürlich, dass die Band wieder mit Slash und Duff McKagan unterwegs ist. Zuletzt waren Guns N'Roses 2018 in Good Old Germany zu sehen. >>> hier weiterlesen: Ist Slash der größte Sexist auf Instagram? Guns N'Roses live in Hamburg, München,…