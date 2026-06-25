Was tun, wenn bei den letzten Anschlägen von „Paradise City“ plötzlich Torjubel ertönt? Den Zauberhut von Slash bewundern oder das Handy rauskramen und nachschauen, ob der deutsche Torschützenkönig Undav einen Miroslav-Klose-Gedenkensalto macht? Eine schwere Wahl – denn das Guns-N’-Roses-Konzert am 25. Juni fällt auf den Tag des letzten deutschen Gruppenspiels. Man könnte meinen, bei einem WM-Spiel, das erst um 22:00 Uhr beginnt, lässt sich das Match danach noch entspannt verfolgen. Allerdings prahlt die Rockband mit einer rund dreistündigen Performance – was für eine gemütliche Heimfahrt nach dem Konzert etwas knapp wird. Zum Glück bietet der Uber Platz Abhilfe.

Mach hin Axl!

Das zweite Guns-N’-Roses-Konzert in Berlin dürfte wie das erste ein Setlist-Feuerwerk werden. Insgesamt 27 Songs.

Das Problem beim dreistündigen Konzert betrifft vor allem alle Fußball-Enthusiasten. Denn während das Konzertende auf etwa 23:00 Uhr datiert ist, beginnt das Spiel Deutschland gegen Ecuador um 22:00 Uhr. Falls Deniz Undav erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt werden sollte, würde man vermutlich kein Tor verpassen – doch von einem Konzert mitten in der Uber Arena kommt man nicht allzu schnell zum heimischen Fernseher. Dabei stehen alle Fußballbegeisterten nach dem Auftritt bereits fast an der richtigen Stelle: Der Uber Platz bietet ein Public Viewing für womöglich eines der letzten WM-Spiele Deutschlands an.

Public Viewing

Auf dem Platz direkt neben der Uber Arena zeigt eine große Leinwand das WM-Spiel kostenlos. Also heißt es um 23:00 Uhr: das halbleere Stadionbier unter die Zähne klemmen und aus dem Stadion sprinten, um rechtzeitig zur zweiten Halbzeit dabei zu sein. Und keine Angst – Bier-Nachschub lässt sich in der eigens dafür vorgesehenen „Hydration Break“ problemlos besorgen. Ob die Stimmung beim Public Viewing dann genauso hochgeht wie Axl Roses Stimme, wird wohl am Einwechselfenster von Deniz Undav hängen.