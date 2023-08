Guns N‘ Roses: Erscheint am Freitag eine neue Single?

In den letzten Wochen wurde vermehrt neue Musik von Guns N‘ Roses angeteasert. Womöglich ist es soweit, denn am Freitag (11. August) soll voraussichtlich eine neue Single der Band erscheinen.

Bei dem Track handelt es sich demnach um das Lied „Perhaps“ — altes Material aus der Zeit von „Chinese Democracy“ (2008), das bislang unveröffentlicht ist. Schon im Juni konnten Fans in Tel Aviv hören, wie der Song im Soundcheck angespielt wurde, woraufhin viele spekulierten, dass eine Studioversion bereits auf dem Weg ist.

Eine offizielle Ankündigung gab es von Band und Management noch nicht, jedoch tauchte kurzzeitig ein Link auf der Website von Universal Music auf, der Fans erlaubt hat, den Track vorab auf Spotify und Apple Music zu speichern.

Falls die Berichte stimmen, wäre das die erste neue Veröffentlichung der Band seit Februar 2022, als die EP „Hard Skool“ erschien, ebenfalls mit Material aus 2008.

Aber auch komplett neue Musik soll bald von GN’R erscheinen. Bereits im Oktober 2022 erwähnte Gitarrist Slash, dass er sich erhofft, nach der Tour im Sommer 2023 an einer neuen Platte zu arbeiten. Des Weiteren kündigte Band-Manager Tom Mayhue noch im Juli an, dass ein neues Album bereits in Arbeit sei, mit einem Sound, der wohl an „Appetite for Destruction“ (1987) erinnern soll.

„Ich weiß, dass die Band anfangen wird, an neuer Musik zu arbeiten. Sie haben bereits eine Menge Sachen aufgenommen. Es wird also sehr bald neue Musik von Guns N‘ Roses geben“, erzählte Mayhue gegenüber der Presse. „Tatsächlich denke ich, dass sie jederzeit versuchen, eine neue Single herauszubringen, sodass wir vielleicht sehr, sehr bald etwas hören werden.“