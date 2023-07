Guns N‘ Roses: Neue Single könnte bald erscheinen

Am Donnerstag (13. Juli) spielten Guns N‘ Roses im Rahmen ihrer aktuellen Welttournee ein Konzert in Paris. Vor dem Konzert sprach der Bandmanager Tom Mayhue mit einigen Medienvertreter:innen über die kommenden Pläne von Axl Rose und seiner Gruppe. Dabei kam vor allem heraus: Laut Mayhue könne es schon sehr bald zur Veröffentlichung einer neuen Single kommen.

Des Weiteren sagte er, Guns N‘ Roses wären bereits mit der Aufnahme des neuen Materials fertig. Er wies darauf hin, dass sie höchstwahrscheinlich später in diesem Jahr ins Studio gehen würden, um dort noch gemeinsam weiterzumachen. Erst einmal wollten die Musiker allerdings die finalen Gigs ihrer laufenden Tour erfolgreich abschließen, so die Info von Manager Mayhue. Die große Tournee der Band wird am 16. Oktober 2023 mit ihrem Auftritt im BC Place Stadium im kanadischen Vancouver ihr Ende finden.

Empfehlung der Redaktion Guns N‘ Roses: Axl Rose stürzt auf der Bühne

„Sie haben bereits eine Menge Sachen aufgenommen“

„Ich weiß, dass die Band anfangen wird, an neuer Musik zu arbeiten. Sie haben bereits eine Menge Sachen aufgenommen. Es wird also sehr bald neue Musik von Guns N‘ Roses geben“, gab sich Tom Mayhue optimistisch gegenüber der Presse. „Tatsächlich denke ich, dass sie jederzeit versuchen, eine neue Single herauszubringen, sodass wir vielleicht sehr, sehr bald etwas hören werden.“

Mayhue gab auch einen Einblick in den potenziellen Sound der kommenden Musik und kündigte an, dass die neuen Tracks dem ihres erfolgreichen Debütalbums „Appetite For Destruction“ aus dem Jahr 1987 ähneln würden. „Es hört sich toll an. Es ist viel mehr auf ‚Appetite’ ausgerichtet“, erklärte er. „Sie hatten viele Lieder. Als die Band ursprünglich ‚Appetite For Destruction’ aufnahmen, hatten sie, glaube ich, etwa 29 Songs aufgenommen. Es blieb also noch eine Menge anderer Musik übrig, die es nicht auf die erste Platte geschafft hat. Ich glaube, auf der ersten Platte sind nur elf Songs.“

Im Oktober 2022 bestätigte auch Gitarrist Slash, dass die Mitglieder zwar gespannt darauf seien, neues Material zu schreiben, aber zunächst einige übrig gebliebene Aufnahmen veröffentlichen wollten. „Ich möchte irgendwann reingehen und eine ganz neue Platte aufnehmen, wahrscheinlich früher als später“, sagte er während eines Interviews mit dem Sender „SiriusXM“. „Aber … wir haben Dinge, die wir noch herausbringen müssen“, so die noch sehr offen gehaltene Aussage von Slash.