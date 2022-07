Guns N‘ Roses live in München 2022: Tickets, Anfahrt, Wetter

Im Juli kommen Guns N‘ Roses für zwei Termine nach Deutschland. Am 8. Juli 2022 feiern sie in München im Olympiastadion, danach folgt am 15. Juli ein Gig in der HDI Arena in Hannover. Hier gibt es alle Informationen für das Konzert der Rock-Ikonen in der bayrischen Landeshauptstadt.

Guns N’ Roses befinden sich momentan auf ihrer Welt-Tour und spielen insgesamt drei Konzerte im deutschsprachigen Raum – zwei in Deutschland und eine in Wien, Österreich. Die Konzerte sollten ursprünglich bereits 2021 stattfinden, doch die Corona-Pandemie zwang die Band, die Termine auf dieses Jahr zu verschieben.

Einlass:

Der Einlass am Münchener Olympiastadion beginnt am 8.7.2022 um 17:30 Uhr. Aufgrund des großen Andrangs kann es zu längeren Schlangen kommen, daher empfehlen die Veranstalter, rechtzeitig vor Ort zu sein. Das Konzert selbst soll um 19:00 beginnen.

Support-Act

Als Unterstützung haben Guns N’ Roses den Blues-Musiker Gary Clark Jr. am Start. Er wird das Publikum in München auf Temperatur bringen.

Tickets

Achtung: Die Veranstaltung wurde von 26.5.2020 bzw. 30.6.2021 auf den 8.7.2022 verschoben. Tickets behalten ihre Gültigkeit. Außerdem gibt es für die Show in Münchner Olympiastadion hier noch einige wenige Tickets.

Anfahrt zum Münchener Olympiastadion:

Für Besucher*innen, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchten, bietet sich vor allem die U-Bahnlinie 3 an. Die Linie steuert viele zentrale Haltestellen in München an und hält auch an der Station „Olympiazentrum“, wo Besucher*innen des Konzerts aussteigen sollten. Alternativ fahren auch die Tramlinien 20 und 21 in die Nähe des Stadions (Station Olympiapark West).

Für Autofahrer stehen auf dem Gelände mehrere kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung.

Das Wetter am Sonntag:

Am Freitag (8.7.2022) könnt ihr euch auf milde Temperaturen einstellen. Bei 19 Grad und einer leichten Wolkendecke müsst ihr keine Regenjacke einpacken – die Niederschlagswahrscheinichkeit liegt bei 0 Prozent. In der Nacht sinken die Temperaturen dann bis auf 12 Grad. Bei 4-9 km/h Windstärke erwartet euch zudem eine leichte Brise. Dazu bleibt es den ganzen Abend über bis spät in die Nacht trocken.

Guns n’ Roses live