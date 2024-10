Komponist Pal Waaktaar hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass ein Stab von Produzenten über dem Comeback der Norweger brütete und ihm das nicht gefiel. Viele Köche … Das Ergebnis spiegelte die Unsi­cherheit wider, mit der das Trio im Jahr 2000 nach sieben Jahren zurückkam. Ihr letztes Album, „Memorial Beach“, war ein Misserfolg – brauchte die Welt noch A-ha?

Die gelungenen Demos dieses 2019er-Reissues machen traurig. Sie verdeutlichen, dass aus jeder kristallklaren Melodie ein High-Tech-Monster erschaffen wurde, das möglichst viele Zielgruppen erreichen sollte. Die Platte war ein Hit-and-Miss-Unterfangen. „Minor Earth Major Sky“ wurde als Bluesrock geschrieben, erhielt am Ende aber ­einen Depeche-Mode-Rhythmus, „Summer Moved On“ einen Stampf-Beat mit Streichern.

„20,2 Sekunden“

Um seine Bedeutung als Vokalist zu untermauern, ­sicherte Morten Harket sich mit „20,2 Sekunden“ einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde für die „in einem europäischen Top‑40-Song am längsten gehaltene Note“. Dabei war Harkets Gesang das Problem: Mit diesem Album begann die Säusel­phase. Er traut sich bis heute kaum noch, seine bessere, tiefere, ­also düstere Stimme einzusetzen. Die Höhen von „Take On Me“ waren eben Maßgabe. Insgesamt also ein durchwachsenes Album, als Deluxe-­Version mit etlichen Demos aber okay.

Harket wollte sich zunehmend als Komponist einbringen, was unter Berücksichtigung aller drei Songwriter zu „Lifelines“ (2002,★½) führte, einem mit 15 Songs aufgeblähten Schrecken. Der Europop von „Did Anyone Approach You?“ war unter ihrer Würde. Mit dem Anneli-Drecker-Duett „Turn The Lights Down“ erarbeiteten sie sich ein Image als Fernsehgarten-­Band. Auch hier offenbaren die Demos („Afternoon High“), wie gut manches hätte werden können.

Die Wiederveröffentlichungen erreichen also das Gegenteil von dem, was sie bezwecken sollten: Sie dokumentieren nicht das Reifen der Songs, sondern den Druck, unter dem Musiker stehen, die ihren Platz nicht kennen. (Warner)