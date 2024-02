„Hässlicher“ Eric Clapton: Liebesbriefe an Pattie Boyd enthüllen Details

Emotionale und detailreiche Briefe von Eric Clapton an Pattie Boyd sollen versteigert werden. Der Musiker schrieb diese Liebesbekundungen, als Boyd noch mit George Harrison verheiratet war. Die Texte geben Aufschluss über eine der berühmtesten Dreiecksbeziehungen des Rock.

Eine Reihe Besitztümer des Models sollen vom 08. bis 21. März versteigert werden. Darunter auch ein Brief von 1970, in welchem Clapton Boyd bittet: „Was ich dich fragen möchte, ist, ob du deinen Mann noch liebst oder ob du einen anderen Liebhaber hast? All diese Fragen sind sehr unverschämt, ich weiß, aber wenn du noch etwas für mich empfindest, musst du es mir sagen!“

„Ich dachte der Brief wäre von einem komischen Fan“

Im Gespräch mit dem Auktionshaus „Christie’s“ gibt Boyd an, dass sie zuerst annahm, es handelte sich bei dem Brief um Fanpost. Erst in einem Telefonat mit Clapton klärte sich das Missverständnis auf. Dieser schrieb kurz danach weitere Briefe, in welchen der Gitarrist dem Model sein Herz ausschüttete: „Ich habe dem Wind gelauscht, ich habe die dunklen, brütenden Wolken beobachtet, ich habe die Erde unter mir nach einem Zeichen, einer Geste abgetastet, aber da ist nur Stille. Warum zögerst du, bin ich ein schlechter Liebhaber, bin ich hässlich, bin ich zu schwach, zu stark, weißt du warum? Wenn du mich willst, nimm mich, ich bin dein. Wenn du mich nicht willst, brich bitte den Bann, der mich bindet. Ein wildes Tier zu bändigen ist eine Sünde, es zu zähmen ist göttlich. Meine Liebe gehört dir.“

Die Briefe werden auf einen Verkaufspreis von 10.000 bis 15.000 Pfund geschätzt.

Das Ende der Ehe von George Harrison und Pattie Boyd

Boyd berichtet über ihre damaligen Gefühle: „George und ich machten eine etwas heikle Zeit miteinander durch. Bei den Beatles herrschte dieses Chaos und diese Angst um die Band, und George war abweisend. Dann kam Eric immer wieder zu uns nach Hause und fragte mich, ob ich mit ihm durchbrennen wolle. Nun, das war verlockend, aber ich konnte es nicht tun. Es war einfach nicht richtig.“ Boyd und der Beatles-Gitarrist trennten sich 1974 wegen seiner mehrfachen Untreue. Sie und Clapton sahen sich bis Mitte des Jahrzehnts kaum noch, bis sie sich wieder zusammenfanden und schließlich 1979 heirateten. Die Scheidung reichten sie 1989 ein.

Mit der Erlaubnis des Musikers werden nun zahlreiche Gegenstände aus den Beziehungen des „Love Triangle“ verkauft. Neben den Briefen gibt es auch Postkarten, Songtexte oder Fotos zu ersteigern. „Ich dachte mir, warum verkaufe ich nicht einfach alles und überlasse anderen die Freude daran?“, erklärt Boyd.