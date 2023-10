Jada Pinkett Smith enthüllt die Wahrheit über ihre Beziehung mit Will Smith

Am 13. Oktober veröffentlicht Jada Pinkett Smith ihre niedergeschriebenen Memoiren „Worthy“ und enthüllt so einige Details über ihr Leben. Besonders überraschend: der Beziehungsstatus zwischen ihr und Hollywood-Schauspieler Will Smith. In einem Exklusiv-Interview des US-amerikanischen Fernsehsenders NBC verrät die Schauspielerin gegenüber der Journalistin Hode Kotb, dass die Ehe anders ist, als es das Paar bisher öffentlich darstellte.

Zwar wird das Prime-Time-Special erst am 13. Oktober ausgestrahlt, dennoch konnte man bereits im Voraus Ausschnitte des Interviews auf Social Media ansehen. Jada Pinkett Smith stellt in dem Gespräch klar, dass sie und ihr ehemaliger Partner seit 2016 „komplett getrennte Leben“ führen. Rechtlich habe die Ehe allerdings noch Bestand.

Auf die Frage, warum sie die Scheidung nicht auf dem Papier durchgeführt haben, meint die Künstlerin: „Ich habe versprochen, dass es für uns nie einen Grund geben wird, uns scheiden zu lassen. Wir werden mit allem klarkommen. Ich konnte dieses Versprechen einfach nicht brechen.“ Sie habe zwar die legale Trennung erwägt, allerdings habe es sich noch nicht richtig angefühlt.

Auch für die öffentliche Bekanntgabe galt dieses Gefühl. Pinkett Smith meinte gegenüber Hode Kotb, die sie für das einstündige Special in ihrer Heimatstadt Baltimore besuchte, dass sie dafür „einfach noch nicht bereit war“. Die Schauspielerin erklärt außerdem: „Wir versuchen immer noch herauszufinden, wie wir beide in einer Partnerschaft leben können … In Bezug auf die Frage, wie wir das den Leuten präsentieren? Wir hatten das noch nicht herausgefunden.“

Als die zweifache Mutter gefragt wurde, was letztendlich zu dem „Bruch“ der Ehe führte, muss sie fast etwas grinsen. „Warum sie zerbrochen ist… Das sind viele Dinge… Zu der Zeit, als wir in 2016 ankamen, waren wir einfach erschöpft von den Versuchen. Ich glaube, wir steckten beide noch in unserer Fantasie fest, wie die andere Person sein sollte“, meint Pinkett Smith über die Ehe, die sie und Will Smith 1997 eingingen.

Bereits im Jahr 2020 sprach das Paar über die Schwierigkeiten ihrer Beziehung in einem „Red Table Talk“-Interview. Dabei ging es vor allem um Pinkett Smiths Affäre mit Rapper August Alsina. „Ich war fertig mit dir“, scherzte Will Smith in der Folge. „Ja, du hast mich rausgeschmissen“, erwiderte seine Noch-Ehefrau. „Wir haben uns getrennt.“ Doch statt wieder zusammenzukommen – wie sie es auf die Öffentlichkeit haben wirken lassen – ging das Paar fortan getrennte Wege.

Will Smith veröffentlichte 2021 seine Memoiren „Will“. Obwohl er die Beziehung mit Jada Pinkett Smith thematisierte, ließ er offensichtlich doch so einige maßgebliche Details aus.