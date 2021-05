Haftbefehl! Marilyn Manson soll Kamerafrau bespuckt haben

Porter verriet außerdem, warum er die Diagnose so lange geheim hielt.

US-Schauspieler und Entertainer Billy Porter hat in einem neuen Interview bekannt gegeben, dass er seit 14 Jahren HIV-positiv sei. Gegenüber „The Hollywood Reporter“ sagte der 51-Jährige außerdem, warum er die Diagnose so lange geheim hielt. Porter, der aktuell in der US-amerikanischen Fernsehserie „Pose“ den HIV-positiven Charakter Pray Tell spielt und 2019 den International Music Award von ROLLING STONE co-moderierte, sagte nun, dass er schon seit 2007 von seiner HIV-Infektion weiß. Damals habe er das „schlimmste Jahr seines Lebens“ durchgemacht, so der Schauspieler. Denn es war nicht das einzige Problem, mit dem er damals zu kämpfen hatte: „Im Februar wurde bei…