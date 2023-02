Harry Styles hat am Montag (20. Februar) das Auftaktkonzert seiner „Love on Tour“ in Perth gespielt. Während des Gigs ließ er sich überraschenderweise zu einem „Shoey“ überreden, dem Konsum eines Getränks – meistens Bier – aus einem kurz vorher noch getragenen Schuh.

Nach einem längeren Austausch mit Fans, bei dem Styles einen Mann namens Scott dazu motivierte, selbst einen „Shoey“ zu trinken, erwiderte er den Gefallen. Motiviert durch rhythmische „Your Turn“-Rufe, überlegte der Sänger kurz und intensiv, entledigte sich dann aber seines Adidas-x-Gucci-„Gazelle“-Sneakers.

Er füllte ihn mit Cola und moderierte das Folgende mit den Worten „Das ist eine der ekligsten Traditionen, die ich jemals erlebt habe“ an. Dann stürzte er den Inhalt des Schuhs herunter und zog ihn wieder an. Anschließend scherzte er, das Erlebte „ausführlich“ mit seinem Therapeuten besprechen zu werden.

Im weiteren Verlauf des Abends coverte der 29-Jährige, mit voller Unterstützung des Publikums, den Song „The Horses“ der australischen Pop-Größe Daryl Braithwaite. Kurz darauf sagte er, er „fühle Australien in seinen Venen“.

Harry Styles ist nicht der erste Musiker, der sich zum „Shoey“ hat hinreißen lassen (müssen). 2018 legte Machine Gun Kelly bei einem Konzert in Sydney vor. Obwohl international bekannt und historisch, exemplifiziert am „Bierstiefel“, auch in Deutschland fest verankert, ist der „Shoey“ in den vergangenen Jahren etwas sehr Australisches geworden. Kultureller Botschafter ist in diesem Fall der Formel-1-Fahrer Daniel Ricciardo, der sich seit 2016 nach Erfolgen verlässlich dieser Art zu trinken hingibt.

Styles setzt seine Tour am 24. Februar in Melbourne fort. Nachdem er in der Folge Australien, Neuseeland und Südostasien bereist haben wird, kommt der er nach Europa und auch nach Deutschland, am 17. und 18. Mai ins Olympiastadion München. Mit seinem Album „Harry’s House“ gewann er bei den diesjährigen Grammys die Auszeichnung „Album of the Year“.