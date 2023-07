Rammstein-Skandal: Kayla Shyx meldet sich wieder zu Wort: „schon ein bisschen krass“

Foto: WireImage, Greetsia Tent. All rights reserved.

Anfang Juni 2023 postet die Schauspielerin und Youtuberin Kayla Shyx ein Video auf ihrem Kanal, in dem sie über ihre angeblichen Erfahrungen mit der Band Rammstein und der sogenannten Row Zero berichtete. Die 21-Jährige sorgte damit für viel Wirbel in dem anhaltenden Missbrauchsskandal um Sänger Till Lindemann. Nachdem sich Shyx nach zahlreichen Anfeindungen eine Pause von den sozialen Medien gönnte, ist sie nun zurück. Auf Instagram gab sie ihren Followern ein Update aus ihrem Leben.

Kayla Shyx: „War aber gut für mich, ein bisschen Abstand zu nehmen“

In ihrem ersten Video, das mittlerweile 5,7 Millionen mal angeschaut wurde, schilderte die 21-Jährige, wie es auf den Aftershow-Parties von Rammstein vonstatten gehen soll. Auch Aussagen über angebliche Rekrutierungen junger Mädchen zum Sex mit Lindemann sorgten für Aufruhr. Der Druck, der daraufhin auf Shyx lastete, wurde zu groß, weswegen sie sich für einige Zeit zurück zog.

Nun meldete sie sich wieder zurück, um ihren Followern ein Update aus ihrem Leben zu geben. „Ich renne die letzten Wochen rum, mache Sachen und ich nehme euch langsam wieder mehr mit, vermisse euch! War aber gut für mich, ein bisschen Abstand zu nehmen“, teilte sie in ihrer Insta-Story mit. Außerdem gab Shyx, deren bürgerlicher Name Kaya Loska ist, zu verstehen, dass ihr die neue Aufmerksamkeit unangenehm sei: „[…] Ich bin es ja schon gewohnt, hier und da erkannt zu werden, aber gerade ist es schon ein bisschen krass und macht mich ganz nervös irgendwie“.

Ebenfalls teilte sie einige der Hasskommentare, die sie seid der Veröffentlichung ihres Videos erreichten. Anfeindungen möchte Shyx nicht mehr auf sich sitzen lassen. Dennoch freue sich die Web-Persönlichkeit darüber, wieder mit ihren Fans zu interagieren.

Die Untersuchungen in der Causa Till Lindemann halten weiterhin an. Erst kürzlich wurde ein rechtsmedizinischer Gutachter angeheuert, um die Verletzung des mutmaßlichen Opfers Shelby Lynn zu beurteilen. Rammstein befinden sich trotz zahlreicher Proteste weiterhin auf Tour. Am 16.,17. und 18. Juli spielt die Band im Berliner Olympiastadion.