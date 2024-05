Am 11. April 2023 teilte Millie Bobby Brown via Instagram: Die „Stranger Things“-Darstellerin und Jake Bongiovi, der Sohn von Jon Bon Jovi, haben sich verlobt. Am Wochenende (24. bis 26. Mai) sollen die Schauspielerin und der junge Bon Jovi sich im ganz engen Kreis das Jawort gegeben haben.

Hochzeit hinter verschlossenen Türen

Bei einer privaten, fast schon heimlichen Zeremonie sollen Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi am Wochenende den Bund fürs Leben geschlossen haben, wie die britische „Sun“ und die Zeitschrift „People“ übereinstimmend berichten.

„Sie planen eine größere Zeremonie in den USA später in diesem Jahr, aber jetzt haben sie legal geheiratet und den ganzen Papierkram erledigt“, soll eine Quelle der „Sun“ mitgeteilt haben. „Es war eine sehr unauffällige, romantische Angelegenheit, bei der ihre engsten Familienangehörigen dabei waren, als sie ihr Eheversprechen gaben“, hieß es zudem.

Jon Bon Jovi hat seinen Segen gegeben

Von Jon Bon Jovis Seite aus zumindest dürfte der Trauung des jungen Liebespaares nichts im Wege gestanden haben. Bei Andy Cohen sagte der Musiker über die Hochzeit im jungen Alter der beiden: „Ich weiß nicht, ob das Alter eine Rolle spielt. Wenn man den richtigen Partner findet und zusammenwächst, dann wäre das mein Rat: Zusammen wachsen ist klug.“

Im September 2023 teilte Millie Bobby Brown zudem Details zur Hochzeitsplanung. „Es war wirklich eine unglaubliche Reise. Jedes Mal, wenn wir ein neues Hochzeit-Meeting haben, machen Jake und ich ein Foto, um den Moment des Planungsprozesses festzuhalten. Er genießt jede Sekunde davon. Ich habe noch keine stressige Zeit erlebt, und ich denke, das spiegelt nur wider, wie bereit und aufgeregt wir sind, es zu tun“, schwärmte sie in einem Interview mit „ELLE UK“ und ließ durchblicken, dass die Planung wohl schon so gut wie abgeschlossen ist.

Millie Bobby Browns Verlobungs-Post

Brown und Jake Bongiovi lernten sich Anfang 2021 über Instagram kennen und lieben. Etwa zwei Jahre später teilte die 20-Jährige auf eben dieser Plattform, dass sie den Sohn des Bon-Jovi-Rockers heiraten wird. Mit romantischen Worten teilte sie ihr Glück mit ihren Fans: „Ich habe dich jetzt drei Sommer lang geliebt, Schatz, ich will sie alle 🤍“, schrieb sie über ein Bild von sich und ihrem frisch Verlobten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Er ist seinem heißen Vater wie aus dem Gesicht geschnitten ❤️ Glückwunsch“, schreibt eine Userin. „Millie Bobby Brown Bongiovi …das klingt perfekt und toll!“, schreibt eine andere zu dem Verlobungs-Bild.

Ob die Schauspielerin auch den berühmten Nachnamen ihres Partners mit angenommen hat, ist nicht bekannt. Das Paar hat sich bisher nämlich nicht zu den Insider-Berichten geäußert.