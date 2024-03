Deep Purple live in Deutschland: Tickets, Termine, Vorverkauf

Deep Purple kommen im Herbst 2024 für sechs Konzerte nach Deutschland. Dazu gibt es – seit vergangenem Jahr – eine Neubesetzung innerhalb der 1968 gegründeten britischen Rock-Band. Die Konzertreise trägt den Namen „1 More Time Tour“. Die Gruppe um Ian Gillian, Roger Glover, Ian Paice, Simon McBride, der seit dem Rücktritt von Steve Morse 2022 bei Deep Purple ist, und Don Airey tritt zwischen dem 19. Oktober 2024 und dem 26. Oktober 2024 auf. In: Berlin, Max Schmeling-Halle, Erfurt, Messehalle, Mannheim, SAP Arena, München, Olympiahalle, Essen, Grugahalle und in Lingen, Emsland Arena.

„Unser Gitarrist Steve Morse musste sich aus der Band zurückziehen, weil er sich um seine sehr kranke Frau kümmerte“, teilte Bassist und Co-Produzent Roger Glover im April 2023 mit. „Und so haben wir einen neuen Gitarristen in der Gruppe namens Simon McBride. Das ist eine komplett neue Erfahrung. Ich meine: Wir sind eine andere Band dadurch. Auf gewisse Weise müssen wir Veränderung annehmen. Man kann nicht ein und dieselbe Sache immer wieder machen.“ Dass die Band um Ian Gillian ihren Mega-Hit „Smoke On The Water“ performen wird, versteht sich ja von selbst. Deep Purple halten den Rekord als „lauteste Popgruppe der Welt“ (Loudest Pop Group) und zählen zu einflussreichen Vertretern des Hard Rock.

Der Abend wird, in junger Tradition, von der 1974 aus Jefferson Airplane entstandenen Formation Jefferson Starship um deren Mitbegründer David Freiberg (Gesang, Gitarre, Keyboards) eröffnet.

Tickets gibt es im Vorverkauf schon ab Mittwoch, den 20.März. 11 Uhr im Presale unter www.myticket.de. Allgemeiner Vorverkaufsstart ist Freitag, den 22. März. 11 Uhr an allen bekannten VVK-Stellen.

Deep Purple – „1 More Time“ Tour 2024

Special Guest: Jefferson Starship

19.10.24 Berlin, Max Schmeling-Halle

20.10.24 Erfurt, Messehalle

22.10.24 Mannheim, SAP Arena

23.10.24 München, Olympiahalle

25.10.24 Essen, Grugahalle

26.10.24 Lingen, Emsland Arena