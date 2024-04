Das Montreux Jazz Festival geht dieses Jahr in die 58. Ausgabe und hat jetzt das diesjährige Line-Up veröffentlicht. Unter anderem mit dabei sind Kraftwerk, Raye, Janelle Monáe und Sting.

Auf dem Schweizer Festival kommen trotz des Namens nicht nur Jazz-Fans auf ihre Kosten. Das vierzehntägige Programm beinhaltet Musiker:innen aus den Bereichen Pop, Hip-Hop, Afrobeats, Rock und natürlich Jazz, Soul und Funk.

Dieses Jahr findet das Festival erstmalig auf einem neuen Gelände, nämlich direkt am Ufer des Genfer Sees statt, womit Besucher:innen mit der Lake Stage eine Bühne auf der Oberfläche des Schweizer Sees geboten bekommen. Die Veranstaltung findet außerdem in dem Casino statt, das in den siebziger Jahren abbrannte und Deep Purple zu ihrem Song „Smoke on the Water“ inspirierte. Die Rockband kehrt in diesem Jahr für ihren zehnten Montreux-Auftritt Montreux zurück.

Montreux Jazz Festival 2024: Line-Up

Kraftwerk

Raye

Sting

Jannelle Monáe

Massive Attack

PJ Harvey

Jungle

Lenny Kravitz

André 3000

The National

Tyla

Smashing Pumpkins

Duran Duran

Justice

Deep Purple

Dionne Warwick

Noname

Air

Jessie Ware

Yussef Dayes

Alice Cooper

Paola Nutini

Diana Krall

Vulfpeck

Brittany Howard

Laufey

Trombone Shorty

Jon Batiste

Das Montreux Jazz Festival findet vom 05. bis 20. Juli statt. Tickets werden ab Freitag (19. April) um 10 Uhr hier erhältlich sein. Für Interessierte, die sich kein Ticket holen möchten, bietet die Veranstaltung auch elf kostenlose Bühnen an.