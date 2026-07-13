Helene Fischer: Bühnenoutfit reißt – ihre Reaktion begeistert Wien

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Was würden Sie tun, wenn Ihnen vor Tausenden von Leuten die Klamotte reißt und etwas entblößt, das Sie nicht im Scheinwerferlicht haben wollten? Die menschliche Reaktion, es zu vertuschen oder schnell hinter die Bühne zu huschen, scheint naheliegend. Doch als Helene Fischer der Reißverschluss riss, machte sie exakt das Gegenteil. Sie präsentierte dem Publikum den Fehler.

Fehlerfrei

Es scheint, als hätte sich die langjährige Bühnenerfahrung von Helene Fischer ausbezahlt, denn beim Konzert am Samstagabend, den 11. Juli, in Wien riss ihr das Bühnenoutfit. Das blaue Glitzerkostüm entblößte plötzlich den Rücken der Sängerin und schuf somit einen perfekten imperfekten Moment. Denn das Schlamassel passierte exakt vor dem Song „Fehlerfrei“.

Somit konnte sich Helene kurz vor dem Singen der Zeile „keiner ist Fehlerfrei“ darauf konzentrieren, einen fehlerfreien Übergang abzuliefern. Sie plauderte mit dem Publikum über ihr zerrissenes Outfit, denn dieses sei eben „menschengemacht“ und somit nicht „fehlerfrei“.

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Das Kostüm habe 12 Shows durchgehalten, bevor es letztendlich gerissen sei und sich im Abendprogramm verewigt habe. Und während die Helene „Atemlos“ durchplaudert, feierte das Publikum in Wien die Souveränität ab.

„Jetzt wird Rückenfrei durchgezogen!“

Ob das Malheur neuer Input für einen Schlagerhit sein wird oder nur den Abend für viele Wiener zu einem ganz besonderen gemacht hat, bleibt abzuwarten. Jedenfalls kann man einem Outfitfehler kaum besser mit Offenheit begegnen, denn die Situation wurde prompt auch für Lob des gesamten Teams genutzt.

Das blaue Glitzeroutfit muss auch nicht mehr allzu lange durchhalten, denn die „360° Stadion Tour“ findet bald ihr Ende. Wer sehen möchte, ob das Kostüm wieder gut geflickt wird, kann am 14. Juli in Zürich und schon am 17. Juli für das Tourfinale in der Münchner Allianz Arena genauer hinschauen.