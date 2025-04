Herman Dune auf Tour 2025

Jon Spencer ist im Sommer auf Tour in Deutschland

David-Ivar geht als Herman Dune auf Tour, um sein anstehendes Album zu präsentieren. Im kommenden Herbst gibt es gleich vier Möglichkeiten, den Musiker auch in Deutschland live zu erleben. Hier alle Informationen im Überblick.

Die Deutschland-Konzerte 2025 im Überblick

27.10. Berlin, Berghain Kantine

28.10. Hamburg, Hebebühne

29.10. Köln, Die Wohngemeinschaft

31.10. Schorndorf, Manufaktur

Mehr zu Herman Dune

Ursprünglich war Herman Dune ein Duo, gebildet aus den beiden Brüdern David-Ivar und André Herman. In Paris gegründet, machte sich die Band schnell einen Namen in der Indie-Folk-Szene. Vor allem das 2006 erschienene Album „Giant“ sorgte für Bekanntheit. Seit 2008 ist David-Ivar nur noch solo unterwegs. Das letzte Album mit dem Titel „Christmas“ erschien erst 2024 und diesen Sommer steht gleich schon das nächste große Projekt an. Das neue Album „Odysseús“ ist für den 13. Juni angekündigt. Die erste, gleichnamige Single ist bereits erschienen.

Tickets

Konzertkarten gibt es bei den gängigen Ticketanbietern und die Preise fangen bei 28,80 Euro an.