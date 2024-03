U2: „One“ mit Daniel Lanois und „40“ beim letzten Sphere-Konzert

U2 beendeten die letzte Nacht ihrer Las Vegas Sphere Residency, indem sie zum ersten Mal seit 2016 das „War“-Lied „40″ spielten. Der Song aus dem Jahr 1983 bildete den Abschluss unzähliger U2-Shows in den Achtzigern, und es war die 40. Show von U2 im Sphere, seit sie das 2-Milliarden-Dollar-Haus im September 2023 eröffnet haben.

Aufmerksame Fans wussten, dass „40“ kommen würde, als Bassist Adam Clayton und Gitarrist The Edge ihre Instrumente tauschten, was in den frühen Tagen der Gruppe ein Ritual war. „Es waren 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste“, sagte Bono dem Publikum. „Was soll ein Kerl mit einem messianischen Komplex tun? Hier ist ein Song, den wir in 40 Minuten geschrieben haben. Ich habe den heiligen Text des Psalms von David aufgeschlagen. Ich habe ihn einfach vorgelesen. Das war der Text.“

Zu Beginn des Abends luden sie den Co-Produzenten von „Achtung Baby“, Daniel Lanois, auf die Bühne ein, um bei „One“ Gitarre zu spielen. Bono spielte bei dem Song traditionell an der Seite von Edge Gitarre, kann das Instrument aber nicht mehr spielen, seit er sich 2014 bei einem Fahrradunfall im Central Park an Schulter und Arm verletzt hat. Lanois und Lady Gaga – die im Oktober 2023 für „Shallow“ und „All I Want Is You“ zur Gruppe stieß – sind die einzigen Gäste, die während der gesamten Sphere-Residency mit U2 auftreten.

Am Ende des Akustik-Sets in der Mitte der Show, bei dem sie in den letzten Wochen zu Ehren von Alexei Nawalny „Don’t Dream It’s Over“ von Crowded House gespielt haben, erzählte Bono dem Publikum, dass etwas Neues passieren würde. „Neulich bekamen wir eine wunderschöne E-Mail von Neil Finn, der diesen verwirrend schönen Song geschrieben hat“, sagte Bono. „Im Anhang der E-Mail befand sich eine Version des Songs, die wir spielen können, wann immer wir wollen. Es ist eine neue Version, die er gemacht hat, und wir werden versuchen, sie aufzunehmen.“

Was folgte, war eine abgespeckte Version von „Don’t Dream It’s Over“, bei der Bono und The Edge sich praktisch mit Finn duettierten. „Keine der beiden Parteien hat mit unserer Plattenfirma [über eine Veröffentlichung] gesprochen, also könnte dies die einzige Aufnahme sein, die jemals existieren wird“, sagte Bono. „Bitte nehmt eure Handys und schickt es an alle, die ihr kennt und die Freiheit lieben. Schickt es vielleicht auch an Leute, die es nicht tun. Es gibt ein paar von ihnen hier.“

Die Pläne von U2 nach der Beendigung ihres Aufenthalts im Sphere sind etwas undurchsichtig. Seit „Songs of Experience“ von 2017 haben sie keine neue LP mehr veröffentlicht. Das ist die längste Zeit, in der sie kein Album veröffentlicht haben, seit dem Beginn ihrer Karriere im Jahr 1980. Schlagzeuger Larry Mullen Jr. ist nach wie vor von Rückenproblemen geplagt, obwohl er bei der vorletzten Show der Sphere-Tour am Freitagabend im Publikum saß.

Letztes Jahr erzählte The Edge demROLLING STONE, dass sie an einem Album arbeiten, das „von der Gitarre angetrieben wird“. „Das soll nicht heißen, dass wir uns in AC/DC verwandeln“, sagte er, „aber wir werden einen Weg finden, das Instrument so oft wie möglich auf eine neue Art und Weise einzusetzen. Für mich ist es immer noch meine erste Liebe als Instrument.“ Er lehnte es ab, einen Zeitplan zu nennen, wann das Album erscheinen könnte. „Wir sind gespannt und würden es gerne herausbringen, aber es wird eine Menge Optionen und andere Ratschläge geben, wann wir neues Material herausbringen“, sagte Edge. „Aber ich will nur sagen, dass wir sehr beschäftigt und sehr inspiriert sind, neues Material zu kreieren.“