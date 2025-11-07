„Das Lied von Eis und Feuer“ als Hörspiel: ROLLING STONE verlost exklusive Box

„Game of Thrones“: Deshalb hatte Arya Stark ihre Sex-Szene erst in Staffel 8

Die Serie „Game of Thrones“ gilt mit 59 Emmys und bis zu 44 Millionen Zuschauern pro Folge als eine der erfolgreichsten Serien der Welt. Doch wer in die sagenhafte Welt von Westeros und Essos eintauchen möchte, muss nicht zwingend den Fernseher einschalten – schließlich basiert die Serie auf der Fantasy-Saga „Das Lied von Eis und Feuer“ von George R.R. Martin. Und selbst die Lesebrille kann man nun getrost im Schrank lassen: Stefan Kaminski hat alle zehn Bände der Saga in einer Neuproduktion als Hörbuch eingesprochen. ROLLING STONE verlost exklusiv drei Exemplare der limitierten Hörbuch-Box von Penguin Random House.

7000 Seiten in 100 Tagen

Über 212 Stunden lang erzählt Kaminski die abenteuerlichen Geschichten der Figuren in den Sieben Königslanden – von blutigen Fehden und verbitterten Intrigen im Kampf um den Eisernen Thron. 100 Tage habe der Sprecher im Tonstudio verbracht, so Penguin Random House, um 7000 Seiten Text einzulesen. Der 51-jährige Berliner ist Schauspieler, Sprecher und Autor. Nach seiner Zeit beim Rundfunk studierte er Schauspiel und spielte später am Deutschen Theater Berlin. Die Hörspiel-Box zu „Das Lied von Eis und Feuer“ erschien schließlich im Februar 2025.

In eine fantasievolle Welt eintauchen

„Ich fühle mich hier mitten im Leben, obwohl es eine fiktive Welt in einer krassen Zuspitzung ist“, sagte Kaminski über die Arbeit mit dem Fantasy-Epos. „Es ist eine Welt, die sich spannt von Eiseskälte und drohender, bizarrer Gefahr bis hin zu Orangenbaum-bestandenen sonnigen Buchten, wo ich einfach Spaß habe, mich auf diese Reise zu begeben und mich gerne überall dort aufhalte. Ich genieße die Erfrischung an der Mauer und ich genieße das Wandeln über Orangenbaumblätter mit Aussicht über eine azurne See.“

Die Reihe sei, so Kaminski, ein großartiges Werk, das eine neue Interpretation verdiene. „Ich freue mich auf alle, die da mit hineintauchen. Es ist eine wunderschöne Aufgabe und in meinem Berufsbild ein großer Peak, ein wirkliches Geschenk, das ich achtsam annehme.“

Das enthält die Hörbuch-Box

In der Box enthalten sind neben 34 MP3-CDs künstlerische Themenseiten, eine fast einen Meter lange Landkarte von Westeros sowie QR-Codes zu Zusatzmaterial, Tracklisten, Stammbäumen und Karten. Der Verkaufswert der Box liegt bei 150 Euro.

So kann man gewinnen

ROLLING STONE verlost die Boxen an drei glückliche Gewinner. Wer teilnehmen möchte, sendet eine E-Mail an gewinnen@rollingstone.de

mit Name, Adresse und Telefonnummer. In der Betreffzeile sollte das Stichwort „Das Lied von Eis und Feuer“ stehen. Teilnahmeschluss ist der 18. November 2025.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!