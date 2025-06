Hörverlust: Huey Lewis gibt Update zur weiteren Karriere

Huey Lewis hat bekannt gegeben, er werde „nicht aufgeben“ zu hoffen, dass er eines Tages wieder Musik spielen und genießen könne. Trotz seines schweren Hörverlusts.

Fortschritte mit Implantat, aber Musik bleibt unerreichbar

Lewis‘ schwerer Hörverlust trat 2018 auf. Die Erkrankung ist auf eine Diagnose von Morbus Ménière zurückzuführen, die er tatsächlich bereits vor 25 Jahren erhielt. Diese Krankheit verursacht außerdem Ohrensausen und Schwindel. Lewis hatte zuvor dem „AARP Magazine“ erzählt, dass er viele Jahre unter Schwindelanfällen gelitten habe. Der vollständige Hörverlust beendete jedoch effektiv seine Musikkarriere.

In seinem neuen Interview sagte Lewis, er habe ein Cochlea-Implantat, das ihm „deutlich besseres Sprachverstehen“ ermögliche. Außerdem erklärte er, er habe die intensiven Schwindelanfälle von Morbus Ménière „irgendwie überwunden“. Das Implantat ermögliche ihm jedoch nicht, Musik zu hören oder zu spielen.

„Das Schlimmste daran ist, dass es schon schlimm genug ist, nicht auftreten, singen oder spielen zu können. Aber wirklich schlimm ist, nicht einmal Musik genießen zu können“, sagte Lewis.

Der Musiker nannte das Auftreten und Aufnehmen von Musik „das beste Gefühl der Welt“, gab jedoch zu: „Aber da werde ich nie wieder hinkommen. Ich meine, vielleicht komme ich an einen Punkt, an dem ich es versuchen kann. Und ich werde nicht aufgeben. Ich werde es versuchen. Aber Mann, dieser Spaß, dieses großartige Erlebnis. Ich bezweifle, dass ich das jemals wieder erleben werde.“

Familie als Rückhalt in schwierigen Zeiten

Obwohl ihn der Hörverlust „niedergeschmettert“ habe, bezeichnete sich Lewis dennoch als „glücklichen Kerl“. Und sprach darüber, wie seine Kinder ihm helfen, positiv zu bleiben. „Mein Sohn ruft mich irgendwann an und sagt: ‚Paps, komm schon, wir gehen angeln oder so‘“, sagte Lewis. „Und ja, das ist ein Reset. Man muss sich neu ausbalancieren und so. Aber das heißt nicht, dass das Leben schrecklich ist. Mein Leben ist nicht mehr so gut wie früher. Aber immer noch viel besser als das der meisten Menschen.“

Projekte am Laufen: Musical und Gitarrensuche

Trotz der Tatsache, dass er keine Musik mehr hören oder spielen kann, ist Lewis weiterhin in mehrere Projekte eingebunden. Darunter das Jukebox-Musical von Huey Lewis and the News, „The Heart of Rock and Roll“. Die Show lief kurzzeitig am Broadway. Lewis äußerte die Hoffnung, dass sie 2027 in London sowie auf Tournee durch die USA gehen wird. Außerdem ist er Teil der Bemühungen, die Gitarre zu finden, die Michael J. Fox in „Zurück in die Zukunft“ spielte und die seit Ende der Achtzigerjahre verschollen ist.