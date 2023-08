Ed Sheeran veröffentlicht neues Album „Autumn Variations“

Sein Vater und sein Bruder hätten ihm von einem Komponisten namens Elgar erzählt, der die „Enigma-Variationen“ komponiert habe, in denen jede der 14 Kompositionen von einem anderen seiner Freunde handele. Dues habe ihn dazu inspiriert, dieses Album zu machen. „Als ich Subtract mit Aaron Dessner aufnahm, hat es zwischen uns sofort gefunkt. Wir schrieben und nahmen pausenlos auf, und dieses Album ist aus dieser Partnerschaft entstanden. Ich habe das Gefühl, dass er das Gefühl des Herbstes so wunderbar in seinen Klängen eingefangen hat, und ich hoffe, dass jeder es so sehr liebt wie ich“, erklärt der Musiker abschließend.

Die Tracklist von „Autumn Variations“

01. Magical

02. England

03. Amazing

04. Plastic Bag

05. Blue

06. American Town

07. That’s On Me

08. Page

09. Midnight

10. Spring

11. Punchline

12. When Will I Be Alright

13. The Day I Was Born

14. Head > Heels