„Ich sterbe aber nicht“ im Video: Ozzy Osbourne verschiebt Tour und erklärt seinen Gesundheitszustand

Anfang des Jahres erlitt der Musiker einen schweren Unfall – darauf folgte die schmerzhafteste Zeit seines Lebens. Mehrere Metallstäbe mussten aus seinem Körper entfernt werden.

Eigentlich blieb Ozzy Osbourne im Januar diesen Jahres zu Hause, um sich von einer Lungenentzündung zu erholen. Gesund wurde er in der Zeit allerdings ganz und gar nicht. Der Black-Sabbath-Sänger stürzte und zog sich massive Verletzungen in Rücken und Hals zu. Der fatale Unfall hatte zur Folge, dass sämtliche Metallstäbe aus Osbournes Körper entfernt wurden mussten – die ihm wiederum nach einem schweren Motorrad-Unfall im Jahre 2003 eingesetzt wurden. Es war also nicht das erste Mal, dass sein Rücken extremer Belastung ausgesetzt wurde, was den Heilungsprozess umso schwieriger gestaltete. In einem Interview mit der amerikanischen Ausgabe des ROLLING STONE am…