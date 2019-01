Deadland Ritual – neue Supergroup aus Black Sabbath und Guns N‘ Roses

„Deadland Ritual“ ist die neue Supergroup mit dem ehemaligen Black-Sabbath-Bassisten Geezer Butler, Ex-Guns N‘ Roses-Drummer Matt Sorum, Billy-Idol-Gitarristen Steve Stevens und Apocalyptica-and-Scars-on-Broadway-Sänger Franky Perez.

Die neu-formierte Band geht auch bald auf Tour durch Europa. Sie startet am 4. Juni in Kopenhagen. Vor kurzem veröffentlichten Deadland Ritual ihren ersten Song inklusive Musikvideo mit dem Titel „Down In Flames“.

Es wird erwartet, dass die Band einen Mix aus Originalsongs mit Material ihrer vorherigen Bands spielt. Jedoch: „Es werden nicht die typischen Songs sein, die man erwartet“, erklärte Matt Sorum.

Kooperation

Deadland Ritual hier anhören

Der ehemalige Sabbath-Bassist Geezer Butler fügte hinzu: „Ich habe an einem neuen Soloalbum gearbeitet, als es bekannt wurde. Es hat mich gereizt, in Band-Atmosphäre zu arbeiten, weil es das ist, was ich gewohnt bin, also fühlt es sich wirklich natürlich an. Ich freue mich schon sehr darauf, mit den Jungs live zu spielen.“

Deadland-Ritual-Tourdaten 2019: