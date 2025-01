Chris Isaak trauert um David Lynch: „Als Freund immer da, wenn ich ihn brauchte“

Chris Isaak hielt am Freitag eine emotionale Trauerrede für David Lynch , einen Tag nachdem der legendäre Regisseur im Alter von 78 Jahren gestorben war .

„Ich wusste, dass er krank war. Aber ich hoffte, dass er ein Comeback schaffen würde“, schrieb Isaak auf X . „Ich bin froh über die Zeit, die ich mit ihm verbringen durfte. Er war einzigartig. Er war so klug, so kreativ. Und er hatte eine Art, sehr ehrlich und direkt zu sein, die mich daran erinnerte, wie Kinder Dinge sagen. Unschuldig, ohne doppelte Böden oder Stoßstangen.“

Isaak ist seit langem mit Lynch verbunden, da mehrere seiner Songs in seinen Filmen zu hören sind. Darunter Blue Velvet und Wild at Heart. Während das bekanntere Musikvideo zu Isaaks „Wicked Game“ von Herb Ritts gedreht wurde und das Supermodel Helena Christensen in der Hauptrolle zu sehen war, nahm Lynch den Song in Wild at Heart auf und führte Regie beim ersten Video des Songs, das für die VHS-Veröffentlichung des Films in Auftrag gegeben wurde.

„Ich hatte nicht das Geld, um ein Video zu drehen. Und David sprang ein, führte Regie. Und brachte den Stein ins Rollen“, schrieb Isaak. „Er war ein Freund, als ich einen brauchte.“

Nachdem Lee Chesnut, ein Fan von Lynchs Filmen und Musikdirektor eines Radiosenders in Atlanta, den Song in Wild at Heart gehört hatte, begann er, den Song zu spielen. Was dazu führte, dass der Überraschungshit 1991 auf Platz 6 der Billboard Hot 100 katapultiert wurde.

„Der visionäre Filmemacher David Lynch und der Radiomusikdirektor Lee Chesnut aus Atlanta sind ein ungleiches Paar. Aber eines haben sie gemeinsam“, schrieb die Los Angeles Times 1991 , als ‚Wicked Game‘ zum Hit wurde. „Im vergangenen Herbst waren sie wahrscheinlich die einzigen beiden Menschen in Amerika, die Chris Isaaks launisches ‘Wicked Game“ für einen Hit hielten.“

Isaak selbst erhielt 1992 auch eine Rolle als Chester Desmond in Lynchs Twin Peaks: Fire Walk With Me. Der Sänger beendete seine Hommage am Freitag mit einer Geschichte, in der er Lynch nach Abschluss der Dreharbeiten zu Fire Walk With Me eine Paintball-Waffe schenkte.

„Er machte ein paar Probeschüsse. Und jemand wettete mit ihm, dass er keine Wanduhr am anderen Ende des Sets treffen könne. Er wurde plötzlich sehr ernst. Konzentrierte sich und BAM! Volltreffer“, schrieb Isaak. „Ich habe immer dieses Bild von ihm vor Augen. Wie er sich konzentriert und ins Schwarze trifft. Er war ein unglaublicher Typ. Ich mochte ihn wirklich sehr. Ich glaube, ich werde ihn auf ewig vermissen. Niemand ist wie er.“