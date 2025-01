Isabella Rossellini über David Lynch: „Ich habe ihn so sehr geliebt“

Einer der größten Filmemacher unserer Zeit ist tot – auch Isabella Rossellini erweist David Lynch ihren Respekt mit einer herzlichen Nachricht, die sie via Social Media geteilt hat.

Isabella Rosselini gesteht ihre Liebe

Auf Instagram hat Isabella Rossellini ein herzliches Foto gepostet, auf dem die beiden sich in den Armen liegen und sehr vertraut wirken. Dazu schreibt die 72-Jährige: „Ich habe ihn so sehr geliebt. Danke für all die lieben Nachrichten.“

Von „Blue Velvet“ bis zur Romanze

Das Duo lernte sich bei dem Casting für Lynchs Film „Blue Velvet“ im Jahr 1986 kennen. Angeblich habe Lynch die gebürtige Italienerin damals angesprochen und gesagt: „Hey, weißt du, du könntest die Tochter von Ingrid Bergman sein“, ohne zu wissen, dass sie tatsächlich die Tochter der schwedischen Schauspielerin war. Schließlich wurde die Rolle der Dorothy Vallens in „Blue Velvet“ mit Rossellini besetzt. Der Film sorgte nicht nur für den Durchbruch der Schauspielerin, sondern brachte Lynch auch einen Oscar für die beste Regie ein.

Am Set des Films verliebten sich die beiden auch ineinander und wurden 1987 schließlich ein Paar, nachdem sie sich von ihren jeweiligen Partner:innen – Lynch von seiner zweiten Ehefrau Mary Fisk und Rossellini von ihrem Mann in zweiter Ehe, Jonathan Wiedemann – scheiden ließen. Im Film „Zelly and Me“ standen die beiden sogar zusammen in den Rollen eines Liebespaars vor der Kamera. 1991 trennten sich die beiden jedoch nach knapp fünf Jahren Beziehung wieder. David Lynch heiratete danach noch zwei Mal. Mit Schauspielerin Emily Stofle, die er 2009 ehelichte, blieb der Regisseur bis zu seinem Tod zusammen.

Den Tod des 78-Jährigen verkündete seine Familie am 16. Januar über Facebook. „Mit tiefem Bedauern verkünden wir, seine Familie, das Ableben des Mannes und des Künstlers David Lynch. Wir würden uns in dieser Zeit über etwas Privatsphäre freuen. Es gibt ein großes Loch in der Welt, jetzt wo er nicht mehr unter uns ist. Aber wie er sagen würde: ‚Behalte den Donut im Auge und nicht das Loch‘“, so die Botschaft zu seinem Ableben. Trauernde Fans bekunden in den Kommentaren ihr Beileid.