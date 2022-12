Iggy Pop: „Strung Out Johnny“ aus Album „Every Loser“

Foto: Europa Press via Getty Images, Europa Press News. All rights reserved.

Mit „Strung Out Johnny“ hat Iggy Pop die nächste Single-Auskopplung seines kommenden Albums „Every Loser“ geteilt, auf der er unter anderem über seine Drogenerfahrungen singt.

Die Platte wurde von Andrew Watt produziert und erscheint am 06. Januar 2023. Den Anfang hat der Song „Frenzy“ gemacht, der bereits im Oktober veröffentlicht wurde.

Drogen und Exzess in „Strung Out Johnny“

Die neue Nummer erinnert an „The Idiot“ (1977) gepaart mit The-Stooges-Einflüssen und moderner Technik. Red-Hot-Chili-Peppers-Schlagzeuger Chad Smith hat die Drums eingespielt, Smiths ehemaliger Bandkollege Josh Klinghoffer hat die Aufnahmen zur E-Gitarre geliefert. Watt hat nicht nur produziert, sondern auch Bass, Gitarre, Backing Vocals und Keyboard beigesteuert.

Bereits der Songtitel, auf Deutsch „Zugedröhnter Johnny“, verrät, dass es inhaltlich um Drogen geht. So heißt es zum Beispiel: „Das erste Mal machst du es mit einem Freund / Das zweite Mal tust du es in einem Bett / Beim dritten Mal kannst du nicht genug bekommen / Und das Leben gerät völlig aus den Fugen.“ Der Godfather of Punk besingt dabei jedoch nicht nur die Hauptfigur Johnny, sondern baut auch sich selbst in die Erzählung ein. So singt er zu Beginn „Hey Mann, ich sehe dich / Mach auf, okay / Raus hier, Iggy / Komm schon, bring mich in Ordnung.“

Heute geht der Musiker offen mit seinem Drogenkonsum in der Vergangenheit um. Mittlerweile nutzt er, nach eigenen Angaben, jedoch keine Substanzen mehr – sein negativer Blick darauf wird auch in „Strung Out Johnny“ deutlich.

Kommendes Jahr wird Pop als Support-Act der Red Hot Chili Peppers zu sehen sein, die Tourdaten gibt es hier.

Hier die ersten beiden Nummern von „Every Loser“: