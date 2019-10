Im Video: R.E.M. veröffentlichen „Monster“-Remix von „Let Me In“

R.E.M. haben einen neuen Remix ihres Songs „Let Me In“ veröffentlicht. Die Originalfassung des Lieds erschien 1994 auf dem neunten Studioalbum „Monster“ und wurde als Hommage an den verstorbenen Nirvana-Frontmann Kurt Cobain geschrieben.

Das 25-jährige Jubiläum der Veröffentlichung von „Monster“ wird von R.E.M. mit der Neuauflage des Albums gefeiert, das am 1. November in verschiedenen Formaten in den Handel kommen wird. Ein Track, der auf dieser Neuauflage der LP zu hören sein wird, ist eben dieser Remix von „Let Me In“.

R.E.M. – „Let Me In“ (Remix):

Im Gespräch mit BBC sagte Frontmann Michael Stipe, dass sich der Track „wie Kurt anfühlt“, und erinnerte sich an die traurigen Umstände, unter denen „Let Me In“ 1994 geschrieben und aufgenommen wurde.

„Es war eine verheerende, katastrophale Zeit für uns alle“, sagte Stipe. „Aber das Lied und die Art und Weise, wie es aufgenommen wurde, beschreiben genau diesen Moment, und wie es sich anfühlt, jemanden wie Kurt, den wir so sehr bewundert haben, plötzlich zu verlieren. Es war schrecklich.“

Letzte Woche veröffentlichte Michael Stipe seine Debüt-Solo-Single „Your Capricious Soul“.