IMA: Der International Music Award wird ein Jahr alt

Am 22. November 2019 vergab der Rolling Stone zum ersten Mal in der Berliner Verti Music Hall den Popkulturpreis an Artists aus aller Welt – für den Sound von morgen, für Innovationskraft, wie auch für Haltung. Jetzt feiert der International Music Award (IMA) seinen ersten Geburtstag. Grund genug einmal einen Blick auf die Highlights der Awardshow zu werfen, die glamourös von Emmy-, Tony- und Grammy-Preisträger Billy Porter und Model/Schauspielerin Toni Garrn moderiert wurde.

In diesem Jahr muss die Preisverleihung coronabedingt leider ausfallen, aber im nächsten Jahr will der International Music Award auf jeden Fall zurückkommen. Wir freuen uns 2021!

Bis zum nächsten Jahr!

Nominierte und Gewinner:innen 2019

Art-Rock-Sängerin Anna Calvi konnte sich in der Kategorie „Sound“ gegen Solange und Little Simz durchsetzen. Holly Herndon durfte den „Future“-Award mit nach Hause neben. Zum Dank demonstrierte sie gemeinsam mit Billy Porter den sogenannten KI-Effekt ihrer Musik. Neben der Klangkünstlerin waren auch Spanierin Rosalía und die US-amerikanische Rapperin Noname in derselben Kategorie nominiert. Für den „Visuals“-IMA gingen James Blake, FKA Twigs und Rapperin Tierra Whack ins Rennen – letztere mit Erfolg.

Lizzo konnte sich in der Kategorie „Style“gegen Mykki Blanco und Sade durchsetzen, den Award aber genau wie Tierra Whack leider nicht persönlich entgegennehmen. Der britische Rapper slowthai bekam von Rea Garvey den Preis in der Kategorie „Commitment“überreicht. Lykke Li und Chance The Rapper gingen somit leider leer aus.

Der Award für den besten „Beginner“ging schließlich an Überfliegerin Billie Eilish. Mit Talenten wie Jorja Smith und King Princess standen der Sängerin aber ohne Zweifel ebenbürtige Konkurrentinnen zur Seite.

Rammstein wurden hingegen im Publikumsvoting des IMA für ihre atemberaubende Liveshow in der Kategorie„Performance“ als bester Live-Act des Jahres gewählt. Udo Lindenberg wurde von Max Herre nicht nur mit einem „Mädchen aus Ostberlin“-Cover geehrt, sondern bekam von diesem außerdem einen Award in der Kategorie „Courage“ überreicht . Und auch Sting wurde beim IMA mit dem „Hero“-Award für sein Lebenswerk geehrt.

Mehr über den INTERNATIONAL MUSIC AWARD 2019 erfahrt Ihr auf dessen Homepage und dem Instagram-Account.