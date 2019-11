IMA-Gewinner PERFORMANCE: Rammstein

Er hat über 350 Millionen Alben verkauft, wurde mit 17 Grammys ausgezeichnet und erhielt von der Queen die Ehrung zum „Commander of the British Empire“. Für sein Lebenswerk erhält Sting am 22. November den ersten International Music Award in der Kategorie HERO.

In der Kategorie HERO zeichnen wir mit Sting einen Künstler aus, der nicht nur eine unverwechselbare Stimme hat und einige der unvergänglichen Hits der vergangenen 40 Jahre schrieb – geehrt wird ein Weltstar, dessen jahrzehntelanges politisches und gesellschaftliches Engagement überzeugen. Gordon Matthew Thomas Sumner, wie Sting mit bürgerlichem Namen heißt, ist einer der großen Musiker und Songschreiber in der Geschichte des Rock’n’Roll und überdies erfolgreicher Schauspieler sowie überzeugter Aktivist. Seine Karriere begann Sting 1977 mit The Police. In den folgenden Jahren nahm er mit der Band fünf bahnbrechende Alben auf, von denen vier in der Rolling Stone-Liste der 500 besten Alben aller Zeiten aufgeführt…