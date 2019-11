International Music Award: Jetzt Tickets sichern!

Er ist 23 Jahre alt, lebt bei seinen Eltern und nennt sich „schottische Beyoncé“: Lewis Capaldi ist die aktuelle Nummer Eins in den US-Charts.

Und seit kurzem darf sich Lewis Capaldi noch etwas ganz anderes nennen: US-Chart-Breaker! Mit seinem Song „Someone You Loved" schaffte er den großen Sprung an die Spitze der US-Billboard-Charts. Der Wrestler Lewis Capaldi „Ich fühle mich wie Amerikas Sweetheart – zumindest jetzt gerade" verkündete Capaldi am Montag über Instagram und Twitter. „Und ich fühle mich wie ein Wrestler, der gerade aus dem Ring läuft. Da ist eine amerikanische Flagge und ich schreie 'U.S.A.! U.S.A.!' Genaus so fühle ich mich – wie ein Wrestler!" sagte Lewis…