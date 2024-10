Iron Maiden ehren Paul Di’Anno auf der Bühne: „Und jetzt alle schreien!“

Iron Maiden haben dem verstorbenen Paul Di’Anno, der auf den ersten beiden Alben der Band gesungen hat, während ihres Konzerts am Dienstagabend (22. Oktober) in Minneapolis Tribut gezollt.

Paul Di’Anno wurde 66 Jahre alt, auf dessen Facebook-Seite hieß es: „Im Namen seiner Familie muss Conquest Music leider den Tod von Paul Andrews, beruflich bekannt als Paul Di’Anno, bestätigen. Paul ist in seinem Haus in Salisbury im Alter von 66 Jahren verstorben. Der am 17. Mai 1958 in Chingford, East London, geborene Paul wurde zwischen 1978 und 1981 als Lead-Sänger der englischen Heavy-Metal-Band Iron Maiden bekannt. Er sang auf dem bahnbrechenden Debütalbum ,Iron Maiden‘ und dem einflussreichen Nachfolgealbum ,Killers‘.

Die Alben „Iron Maiden“ (1980) und „Killers“ (1981) seien ein wichtiger Teil ihrer Entwicklung als Gruppe gewesen, wie auch der langjährige Frontmann Bruce Dickinson vor der Aufführung von „The Time Machine“ vom letzten Album der Band, „Senjitsu“, dem Publikum mitteilte.

Ein sichtlich aufgewühlter Dickinson bat dann die Zuschauer in Minneapolis, einen Moment innezuhalten und lobte „diese frühen Alben, als ich offensichtlich nicht in der Band war“. Dann rief er zum Gedenken an Paul Di’Anno auf.

Iron Maiden ehren Paul Di’Anno:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Seine Bitte an jeden einzelnen Fan: „Nimm dir ein paar Sekunden Zeit und schließe deine Augen in Stille. Einfach innerlich, mental, ob du an Gott glaubst, ob du nicht an Gott glaubst, das spielt eigentlich keine Rolle. Glaube einfach an das, woran Du glaubst, und sage einfach: ‚Danke, Chef, für das, was Du getan hast.’“

Dann adressierte er Di’Anno. „Dies ist eine kleine Botschaft aus Minneapolis an dich, wo immer du bist, oben oder unten, du hast hoffentlich Spaß.“

Seine Schlussworte richteten sich an die Fans: „Minneapolis, für Paul Di’Anno, schreit für mich!“