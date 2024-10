Musiker trauern um Ex-Iron-Maiden-Sänger Paul Di’Anno

Paul Di’Anno, der Sänger der ersten beiden Alben von Iron Maiden, ist nach langer Krankheit im Alter von 66 Jahren verstorben.

„Trotz schwerer gesundheitlicher Probleme in den letzten Jahren, die ihn an den Rollstuhl fesselten, unterhielt Paul Di’Anno weiterhin seine Fans auf der ganzen Welt und absolvierte seit 2023 weit über 100 Konzerte“, hieß es von seinem Plattenlabel Conquest Music, das den Tod des Musikers offiziell bekannt gab. Di’anno verstarb am Montag (21. Oktober) in seinem Haus in Salisbury.

Iron Maiden kondolierten selbstverständlich als eine der ersten Bands. „Pauls Beitrag zu Iron Maiden war immens und hat dazu beigetragen, uns auf den Weg zu bringen, den wir gemeinsam seit fast fünf Jahrzehnten beschreiten“, schrieb die Gruppe in einem Statement. „Seine bestechende Präsenz als Frontmann und Sänger, sowohl auf der Bühne als auch auf unseren ersten beiden Alben, wird nicht nur uns, sondern auch den Fans auf der ganzen Welt in Erinnerung bleiben.“

Di’Anno war von 1978 bis 1981 Frontmann von Iron Maiden und sang auf „Iron Maiden“ (1980) und „Killers“ (1981).

Iron-Maiden-Bassist Steve Harris schrieb überdies: „Es ist so traurig, dass er von uns gegangen ist. Ich stand erst kürzlich mit ihm in Kontakt, als wir uns per SMS über West Ham und deren Höhen und Tiefen austauschten. Wenigstens ist er bis vor kurzem noch aufgetreten. Das war etwas, das ihn am Laufen gehalten hat, um draußen zu sein, wann immer er konnte. Er wird uns allen fehlen. Ruhe in Frieden, Kumpel.“

Auch Blaze Bayley, Sänger von 1994-1996 bei Iron Maiden, meldete sich zu Wort. „Paul und ich haben im Laufe der Jahre einige Touren und Konzerte zusammen gemacht… Sweden Rock, Ukraine, Australien, Skandinavien. Er hatte einen großartigen Sinn für Humor und es waren verrückte Zeiten“, so der Musiker. „Seine Stimme und seine Musik mit Iron Maiden und seinen eigenen Projekten werden weiterleben.“

David Ellefson von Megadeth ist untröstlich. Mit Di’Anno arbeitete er kurzzeitig für das Projekt The Metal All-Stars zusammen, bei dem auch Songs von Iron Maiden und Megadeth gespielt wurden. Auf Facebook schrieb er: „Unser geliebter ehemaliger Iron Maiden-Sänger Paul Di’Anno möge in Frieden ruhen. Die ersten beiden Maiden-Alben (einschließlich der Live-EP „Maiden Japan“) hatten großen Einfluss auf Kinder wie mich, als wir in unseren entscheidenden Jahren als Musiker waren.“

Eine umfangreiche Erinnerung an Paul Di’Anno gab es auch von Anthrax. Die Band trauerte auf Instagram um ihn. „Seine rohe Energie und sein einzigartiger Einsatz trugen dazu bei, den frühen Sound von Iron Maiden zu formen und hinterließen einen bleibenden Eindruck in der Heavy-Metal-Gemeinde“, schrieben sie. „Seine Arbeit an kultigen Alben wie ‚Iron Maiden‘ und ‚Killers‘ wird für das Vermächtnis der Band immer in Erinnerung bleiben. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die von seiner kraftvollen Stimme und seiner überlebensgroßen Präsenz beeinflusst wurden. Ruhe in Frieden, Paul. Wir werden dich vermissen, aber deine Musik wird für immer weiterleben.“

Weitere Bands und Musiker, die nach der Todesnachricht an Paul Di’Anno erinnerten:

Di’Anno half, Iron Maiden von der Underground-Szene Londons zu einem internationalen Phänomen zu machen. Er prägte Songs wie „Running Free“, „Phantom of the Opera“ und „Wrathchild“ mit seiner gewaltigen Stimme. Probleme mit Drogen und Alkohol sorgten aber dafür, dass er 1981 durch Bruce Dickinson ersetzt wurde. Später versöhnte er sich mit seinen Kollegen. Nach seiner Zeit bei Iron Maiden gründete Di’Anno mehrere eigene Bands, darunter Di’Anno’s Battlezone und Killers. Aber er konnte nie den Erfolg seiner Zeit mit Iron Maiden wiederholen. In den letzten Jahren hatte der Sänger gesundheitliche Probleme, die ihn teilweise in den Rollstuhl zwangen, aber er blieb in der Metal-Szene aktiv, oft durch Auftritte und Projekte mit anderen Musikern.