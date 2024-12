Iron Maiden: Zum Abschied ein herzerweichendes „Thank You Nicko!“

Die markante Boxernase, zugezogen in einem Schulhof-Streit, ist sein Markenzeichen. Sein Humor ist Metal-weit bekannt. Nun nehmen Iron Maiden in einem Backstage-Video Abschied von ihrem langjährigen Schlagzeuger Nicko McBrain.

Dieser hatte am letzten Wochenende (7. Dezember) „farewell“ zum Tourleben mit der britischen Band gesagt.

Der Schritt erfolgte als Folge eines Schlaganfalls, der zwar überwunden werden konnte, jedoch die Motorik von McBrain negativ beeinflusste. In einem Social Media-Post schrieb er: „Nach reiflicher Überlegung gebe ich mit Trauer und Freude meine Entscheidung bekannt, einen Schritt zurückzutreten vom anstrengenden Tour-Leben. Ich wünsche der Band viel Erfolg für die Zukunft.“

Iron Maiden verabschieden sich von Nicko McBrain:

Der Clip dazu führt hinter die Kulissen von seiner Abschieds-Show in der brasilianischen Metropole Sao Paulo, der letzten Station der „The Future Past“-Tour von Iron Maiden.

Der 72-jährige Drummer geistert durch die Katakomben und wendet sich hinter die Bühne, wo er eine seiner typischen Botschaften an die Crew richtet: „Besten Dank für all die Arbeit, die ihr für uns geleistet habt“, sagt er, „Ich bin sicher, ihr werdet es zu schätzen wissen, dass ich euch alle hasse!“ Die Crew bricht in johlendes Gelächter aus und applaudiert, als McBrain ein letztes Mal seinen Schlagzeug-Hocker justiert.

Der natural-born-Einpeitscher

Als natural-born-Einpeitscher feuert Frontmann Bruce Dickinson das Publikum an, als er wiederholt zu „Nicko!“-Sprechchören animiert. „Seit 42 Jahren ist Nicko in dieser Band. Er war Schlagzeuger, bevor ich Sänger wurde, er war Pilot, bevor ich Pilot wurde, und jetzt verlässt er die Band nicht für immer. Er hört nur auf mit uns live zu spielen“, so Dickinson und fordert von den 45.000 Fans weitere Sprechchöre.

Während Dickinson auf der Bühne in Sao Paulo seine Ehrenrede hält, schwenkt die Kamera des Abschied-Clips hinter die Kulissen. Hier umarmt McBrain seine Kollegen und posiert für Abschiedsfotos. Eine Achterbahn der Gefühle zwischen Wehmut und Spaß im Umfeld von Nicko. Gemeinsam mit Bassist Steve Harris werden Trauer-Klamauk-Fotos geschossen.

McBrain als guter Geist

Am Ende des Konzerts hatte McBrain mit den Tränen zu kämpfen, als er sich hinter dem Schlagzeug erhebt und die Anerkennung zu schätzen weiß. Die Band umarmt abwechselnd ihren engen Freund und Bandkollegen und genießt den historischen Moment in dem Wissen, dass nun ein weiteres Kapitel in der rund 50-jährigen Historie von Iron Maiden aufgeschlagen wird.

Simon Dawson, 50, vom Steve Harris-Nebenprojekt British Lion wird den anspruchsvollen Job als neuer Maiden-Live-Schlagzeuger übernehmen. McBrain wiederum bleibt der Band als guter Geist erhalten.