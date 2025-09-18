Iron Maiden in Hannover 2026: Tickets, Termin, Vorverkauf
Iron Maiden kehren 2026 mit ihrer „Run For Your Lives“-Tour nach Europa zurück – exklusive Deutschland-Show am 2. Juni in Hannover
Im Jahr 2026 setzen Iron Maiden ihre „Run For Your Lives“-Welttournee fort und feiern damit ihr 50-jähriges Bandbestehen. Die nächste Etappe startet im Mai 2026 in Europa. Im Fokus stehen dabei Festivals und Stadionkonzerte in Regionen, die im Vorjahr nicht Teil der Route waren.
Am 2. Juni 2026 spielen Iron Maiden ein Konzert in der Heinz von Heiden Arena in Hannover. Diese Veranstaltung ist die einzige eigenständige Deutschland-Show.
Die Band kündigt an, dass die kommende Konzertreihe ihre „aufwendigste Produktion aller Zeiten“ sein wird. Die Setlist orientiert sich an den prägenden ersten Jahrzehnten der Bandgeschichte und spiegelt die musikalische Entwicklung von Iron Maiden wider. Von den frühen Klassikern bis hin zu Songs, die das Fundament des Heavy Metal mitgeprägt haben.
Iron Maiden 2026: Jubiläum und Exklusivshow in Deutschland
Bassist Steve Harris betont, dass die Nachfrage nach Tickets außergewöhnlich sei und die „Run For Your Lives“-Tour die bislang erfolgreichste ihrer Karriere darstelle.
Neben Hannover führt die Tour 2026 Iron Maiden nach Athen, Sofia, Bukarest, Bratislava, Amsterdam, Mailand, Paris, Lyon-Décines, Lissabon sowie zu einem bislang geheim gehaltenen Termin in Großbritannien.
Die Ticketverkäufe starten gestaffelt ab dem 23. September 2025. Zunächst im Fanclub-Presale. Dann über Eventim und anschließend im regulären Vorverkauf. Weitere Informationen und Updates sind über die offizielle Bandseite ironmaiden.com abrufbar.
Tour-Highlights: Von Mailand bis Paris
Darüber hinaus kündigt die Band die Rückkehr ihrer Eddie’s Dive Bars an. Diese Pop-up-Locations in den Tourstädten bieten Fans vor und nach den Shows die Möglichkeit, sich bei Trooper Beer, „Darkest Red“-Wein, Snacks, Merchandise und Specials zu treffen.
RUN FOR YOUR LIVES EUROPEAN TOUR DATES 2026
- 23.05.2026 – (GR) Athen, Oaka
- 26.05.2026 – (BG) Sofia, Vasil Levski Stadium
- 28.05.2026 – (RO) Bukarest, Arena Națională
- 30.05.2026 – (SK) Bratislava, Národný Futbalový Štadión
- 02.06.2026 – (DE) Hannover, Heinz von Heiden Arena
- 10.06.2026 – (NL) Amsterdam, Ziggo Dome
- 17.06.2026 – (IT) Mailand, San Siro Stadium
- 22.06.2026 – (FR) Paris, Paris La Défense Arena
- 28.06.2026 – (FR) Lyon – Décines, Groupama Stadium
- 07.07.2026 – (PT) Lissabon, Estádio da Luz
- 11.07.2026 – (UK) UK Headline Show – Details folgen
Der Ticketverkauf für die bisher veröffentlichten Termine startet in der Woche ab dem 22. September.