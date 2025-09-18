Iron Maiden in Hannover 2026: Tickets, Termin, Vorverkauf

Duran Duran im Interview: „Long Covid machte mich zum Geist“

Im Jahr 2026 setzen Iron Maiden ihre „Run For Your Lives“-Welttournee fort und feiern damit ihr 50-jähriges Bandbestehen. Die nächste Etappe startet im Mai 2026 in Europa. Im Fokus stehen dabei Festivals und Stadionkonzerte in Regionen, die im Vorjahr nicht Teil der Route waren.

Am 2. Juni 2026 spielen Iron Maiden ein Konzert in der Heinz von Heiden Arena in Hannover. Diese Veranstaltung ist die einzige eigenständige Deutschland-Show.

Die Band kündigt an, dass die kommende Konzertreihe ihre „aufwendigste Produktion aller Zeiten“ sein wird. Die Setlist orientiert sich an den prägenden ersten Jahrzehnten der Bandgeschichte und spiegelt die musikalische Entwicklung von Iron Maiden wider. Von den frühen Klassikern bis hin zu Songs, die das Fundament des Heavy Metal mitgeprägt haben.

Iron Maiden 2026: Jubiläum und Exklusivshow in Deutschland

Bassist Steve Harris betont, dass die Nachfrage nach Tickets außergewöhnlich sei und die „Run For Your Lives“-Tour die bislang erfolgreichste ihrer Karriere darstelle.

Neben Hannover führt die Tour 2026 Iron Maiden nach Athen, Sofia, Bukarest, Bratislava, Amsterdam, Mailand, Paris, Lyon-Décines, Lissabon sowie zu einem bislang geheim gehaltenen Termin in Großbritannien.

Die Ticketverkäufe starten gestaffelt ab dem 23. September 2025. Zunächst im Fanclub-Presale. Dann über Eventim und anschließend im regulären Vorverkauf. Weitere Informationen und Updates sind über die offizielle Bandseite ironmaiden.com abrufbar.

Tour-Highlights: Von Mailand bis Paris

Darüber hinaus kündigt die Band die Rückkehr ihrer Eddie’s Dive Bars an. Diese Pop-up-Locations in den Tourstädten bieten Fans vor und nach den Shows die Möglichkeit, sich bei Trooper Beer, „Darkest Red“-Wein, Snacks, Merchandise und Specials zu treffen.

RUN FOR YOUR LIVES EUROPEAN TOUR DATES 2026

23.05.2026 – (GR) Athen, Oaka

26.05.2026 – (BG) Sofia, Vasil Levski Stadium

28.05.2026 – (RO) Bukarest, Arena Națională

30.05.2026 – (SK) Bratislava, Národný Futbalový Štadión

02.06.2026 – (DE) Hannover, Heinz von Heiden Arena

10.06.2026 – (NL) Amsterdam, Ziggo Dome

17.06.2026 – (IT) Mailand, San Siro Stadium

22.06.2026 – (FR) Paris, Paris La Défense Arena

28.06.2026 – (FR) Lyon – Décines, Groupama Stadium

07.07.2026 – (PT) Lissabon, Estádio da Luz

11.07.2026 – (UK) UK Headline Show – Details folgen

Der Ticketverkauf für die bisher veröffentlichten Termine startet in der Woche ab dem 22. September.