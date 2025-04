Ivan Cornejo: Herzschmerz auf Mexikanisch

Seine treuesten Fans – diejenigen, die ihn in einem überfüllten Vergnügungspark aus einer Entfernung von einer Meile erkennen würden – haben eine tiefe, fast zelluläre Beziehung zu Ivan Cornejos Musik. Für sie sind seine zerschundenen, grüblerischen Balladen ein Sammelbecken für all die tiefgreifenden Gefühle, die im frühen Erwachsenenalter aufblühen. Dass seine Lieder von den melancholischen, ewig herzzerreißenden Klängen der Requinto-Gitarre durchzogen sind, verleiht Cornejos Werk eine zeitlose Qualität.

Seine Musik passt in den größeren Kontext der Música Mexicana, die in den vergangenen Jahren eines der am schnellsten wachsenden Segmente der lateinamerikanischen Musik war. Ein Großteil dieses Wachstums wurde durch das Genre Corridos tumbados angeheizt, den rauen Old-School-meets-Street-Style, der dank selbstbewusster Stars wie Peso Pluma und Natanael Cano explodiert ist. Cornejos Stil fällt vielmehr in die Kategorie des traurigen Sierreño der Música Mexicana, eine Richtung, die in den letzten Jahren von akustischen Balladen, sanfteren Klängen und der Unruhe der Generation Z angetrieben wurde. „Alle Fans haben etwas gemeinsam: Sie alle haben ein großes Herz, sind immer mit ihren Gefühlen im Reinen und scheuen sich nicht, sie rauszulassen“, sagt Cornejo. „Sie sind sehr, sehr leidenschaftlich.“

Sänger mit honigsüßer Stimme wie DannyLux und Yahritza y Su Esencia gehören zu Cornejos Zeitgenossen – Künstler, die ebenfalls jungen Leuten helfen, ihre Gefühle zu entdecken. Doch Cornejos Musik ist von einer düsteren, kühleren Note geprägt. Sein gefühlsbetontes Repertoire hat eine gewisse Schärfe – es ist Emotion mit einem Hauch von Düsternis. Dieser Sound hat sogar die härteren Jungs der Corridos Tumbados angezogen: Er ist mit Trap-Corridos-Star Junior H befreundet, und selbst Peso hat Cornejo wissen lassen, dass er ein großer Fan ist.

Text von Julyssa Lopez