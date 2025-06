Ja, die Trump-Regierung greift immer noch massiv das Recht auf Abtreibung an

Streit eskaliert: Trump und sein Team deuten Rache an Musk an

Die Trump-Regierung hat Maßnahmen ergriffen, um die unter Biden erlassenen Bundesrichtlinien aufzuheben, die Krankenhäuser verpflichten, Frauen unabhängig vom Landesrecht Notfallabtreibungen anzubieten. Dies ist eine deutliche Erinnerung daran, dass die MAGA-Bewegung auch während der chaotischen ersten Monate von Präsident Donald Trumps Rückkehr ins Amt entschlossen bleibt, Frauen lebensrettende medizinische Versorgung und das Recht auf körperliche Selbstbestimmung zu verwehren.

CMS hebt Richtlinie auf – mit unklarer Rechtslage

Die Richtlinie — die Biden 2022 im Anschluss an die Aufhebung von Roe v. Wade durch den Obersten Gerichtshof herausgab — war im Grunde eine Erinnerung an die Krankenhäuser. Nach dem Emergency Medical Treatment and Active Labor Act (EMTALA) von 1986 sind Notaufnahmen, die Medicare-Leistungen abrechnen (also nahezu jede Notaufnahme im Land), verpflichtet, jede Person zu untersuchen und zu stabilisieren, die ihre Dienste in Anspruch nimmt. Die Biden-Regierung argumentierte, dass dieses Gesetz auch Notfallabtreibungen abdecke. Wenn diese zur Wahrung der Gesundheit einer schwangeren Patientin notwendig seien.

Am Dienstagabend veröffentlichte die Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) eine Stellungnahme zur Aufhebung der Richtlinie. Die Behörde erklärte, sie werde „weiterhin EMTALA durchsetzen, das alle Personen schützt, die sich in einer Notaufnahme zur Untersuchung oder Behandlung vorstellen. Einschließlich bei identifizierten medizinischen Notfällen, die die Gesundheit einer schwangeren Frau oder ihres ungeborenen Kindes ernsthaft gefährden“.

„CMS wird daran arbeiten, jede vermeintliche rechtliche Verwirrung und Instabilität zu beheben, die durch die Maßnahmen der vorherigen Regierung verursacht wurden“, fügte die Erklärung hinzu.

Gerichtsfälle und zukünftige Einschränkungen

Die Entscheidung ist nicht der einzige Angriff auf die Auslegung von EMTALA durch die Biden-Regierung in den letzten Jahren. Im vergangenen Jahr erlaubte der Oberste Gerichtshof Texas, nahezu alle Abtreibungen im Bundesstaat zu verbieten. Einschließlich solcher in der Notaufnahme. Entgegen der Richtlinie der vorherigen Regierung.

In einem separaten Fall von 2024, den der Sprecher des Repräsentantenhauses von Idaho gegen die Biden-Regierung anstrengte, entschied der Oberste Gerichtshof, dass Krankenhäuser in Idaho vorübergehend Notfallabtreibungen anbieten dürfen. Solange untere Gerichte noch über die Zuständigkeit von EMTALA debattieren. Nun, da die Biden-Richtlinie zurückgenommen wurde, könnten weitere Bundesstaaten beginnen, Ärztinnen und Ärzte in Notaufnahmen daran zu hindern, lebensrettende geburtshilfliche Maßnahmen durchzuführen.

„Falls es jemals Zweifel daran gab, wo die Trump-Regierung beim Thema Abtreibung steht, sollte es jetzt klar sein. Selbst in lebensbedrohlichen Situationen will sie dir den Zugang zur Abtreibung verwehren“, schrieb Alexis McGill Johnson, Präsidentin der Planned Parenthood Federation of America, in einer Erklärung vom Dienstag. „Jeden Tag schlägt diese Regierung einen weiteren Schlag gegen unser grundlegendstes Recht. Selbst über unseren Körper und unsere Zukunft zu entscheiden. Frauen sind gestorben. Weil sie die lebensnotwendige Abtreibung nicht erhalten konnten. Die Trump-Regierung ist bereit, schwangere Menschen sterben zu lassen. Und genau das ist es, was uns erwartet.“