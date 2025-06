Wegen Epstein-Akten: Trump und Musk im offenen Machtkampf

Elon Musk hat eine lautstarke Kampagne gegen Donald Trumps „großartiges, wunderschönes“ Versöhnungsgesetz. Und bezeichnet den Eckpfeiler der gesetzgeberischen Agenda des Präsidenten als „widerwärtige Abscheulichkeit“, während er versucht, Senatoren zu mobilisieren, um dagegen zu stimmen.

Trump reagiert erbost auf Musks Kritik

Trump ist darüber alles andere als erfreut. Der Präsident antwortete am Donnerstag ausführlich auf Musks Widerstand gegen das Gesetzesvorhaben, als er mit Reportern im Oval Office sprach. Er kritisierte den ehemaligen Leiter seiner sogenannten „Abteilung für Regierungseffizienz“ (DOGE), der die Regierung offiziell letzte Woche verlassen hatte. „Ich bin sehr enttäuscht von Elon“, sagte Trump. „Ich habe Elon sehr geholfen.“

Trump fügte hinzu, Musk habe erst nach seinem Ausscheiden aus der Regierung ein Problem mit dem Gesetz bekommen. Und deutete an, der reichste Mann der Welt habe möglicherweise das sogenannte Trump Derangement Syndrome entwickelt. „Er ist nicht der Erste. Leute verlassen meine Regierung. Und sie lieben uns. Und dann irgendwann vermissen sie es so sehr“, sagte Trump. „Manche nehmen es an. Und manche werden tatsächlich feindselig. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist wohl dieses Trump Derangement Syndrome, wie man es nennt. Wir sehen das auch bei anderen. Sie gehen, wachen morgens auf, und der Glamour ist weg. Und die Welt ist ganz anders. Sie werden feindselig.“

Musk schlägt mit Epstein-Vorwurf zurück

Musk verschärfte seine Kritik an dem Gesetz, das massive Kürzungen bei Sozialleistungen wie Medicaid vorsieht, um Steuererleichterungen für Reiche zu finanzieren. Auf X schrieb er, das „massive, empörende, mit Schweinefleisch vollgestopfte Ausgabengesetz des Kongresses ist eine widerwärtige Abscheulichkeit“. Musk scheint darüber verärgert zu sein, dass das Gesetz voraussichtlich Billionen zum nationalen Defizit hinzufügen wird. Einige, darunter der Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson (R-La.), vermuten jedoch, er sei in Wahrheit darüber verärgert, dass das Gesetz Steuervergünstigungen für Elektrofahrzeuge streichen wird. Von denen sein Unternehmen Tesla profitiert hat.

Trump erhob den Vorwurf am Donnerstag sogar selbst. „Elon kannte die inneren Abläufe dieses Gesetzes besser als fast jeder hier im Raum“, sagte der Präsident. Und fügte hinzu, „er hatte erst ein Problem damit, als er erfuhr, dass wir die EV-Vorgaben kürzen müssen“.

Musk reagierte in Echtzeit auf Trump über X in einem stundenlangen Angriff auf seinen ehemaligen BFF. „Falsch, dieses Gesetz wurde mir nie auch nur ein einziges Mal gezeigt. Und wurde mitten in der Nacht so schnell verabschiedet, dass kaum jemand im Kongress es überhaupt lesen konnte!“, schrieb er.

Musk nennt Gesetz „widerwärtig“ und geht weiter auf Konfrontation

„Wie auch immer“, fügte Musk hinzu. „Lasst die Kürzungen der EV-/Solarförderung im Gesetz, obwohl keine Öl- und Gas-Subventionen angerührt werden (sehr unfair!!). Aber streicht den BERG an WIDERWÄRTIGEM SCHWEINEFLEISCH aus dem Gesetz. In der gesamten Geschichte der Zivilisation hat es nie ein Gesetz gegeben, das sowohl groß als auch schön ist. Jeder weiß das! Entweder bekommt man ein großes und hässliches Gesetz. Oder ein schlankes und schönes. Schlank und schön ist der Weg.“

Dann traf Musk Trump dort, wo es weh tut. „Ohne mich hätte Trump die Wahl verloren. Die Demokraten würden das Repräsentantenhaus kontrollieren. Und die Republikaner hätten 51-49 Sitze im Senat“, schrieb er. „So viel Undankbarkeit“, fügte er hinzu, bevor er seinen Rant über Trump und das Gesetz den ganzen Donnerstagnachmittag fortsetzte. Musk ging sogar so weit, Trump als Pädophilen zu bezeichnen. „Zeit, die richtig große Bombe platzen zu lassen: @realDonaldTrump ist in den Epstein-Akten“, schrieb er. „Das ist der wahre Grund, warum sie nicht veröffentlicht wurden. Schönen Tag noch, DJT!“

Trump reagierte auf Truth Social mit der Bezeichnung Musks als „VERRÜCKT!“ und der Drohung, Musks Regierungsverträge zu „kündigen“.

Die voll entbrannte Fehde zwischen Trump und Musk kommt weniger als eine Woche, nachdem sich die beiden während einer Abschiedspressekonferenz für Musk im Oval Office gegenseitig lobten. „Elons Dienst für Amerika ist in der modernen Geschichte unvergleichlich“, sagte Trump damals. Und betonte, dass er „eigentlich gar nicht geht“.

Nach dem Donnerstag kann man wohl mit Sicherheit sagen: Musk wird so bald nicht wieder im Oval Office auftauchen.