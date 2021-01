James Bond: Wird „Keine Zeit zu sterben“ nochmals verschoben?

Alle Bond-Filme im Check. Teil 1

FFK startet eine neue Reihe: Wir besprechen jeden Bond-Film, von „Dr. No" bis „No Time To Die". Connery, Lazenby, Moore, Dalton, Brosnan und Craig. Außerdem verteilen wir ROLLING-STONE-Sterne, nach den Kriterien: 1. Bond-Schurke 2. Bond-Gadgets 3. Bond-Girls 4. Bond-Musik 5. Bond-Schauplätze und Action-Szenen 6. Bond-Charakterentwicklung Welcher Film wird es am Ende auf Platz eins der besten 007-Werke schaffen? „James Bond – 007 jagt Dr. No": https://freiwillige-filmkontrolle.podigee.io/66-james-bond-dr-no